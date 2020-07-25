ЕС пообещал Украине кредит после выполнения условий

Украина получит от Европейского Союза макрофинансовую помощь (дешевый кредит) на 1,2 млрд евро. Деньги разделят на два ровных транша, первый предоставят сразу после вступления в силу соглашения, а второй – после выполнения Украиной ряда условий.

Об этом сообщает газета Верховной Рады "Голос Украины". Получение второго транша станет возможным после выполнения украинской стороной ряда специальных условий и после соответствующей оценки Еврокомиссией.

Соответствующие документы были подписаны в рамках рабочего визита Премьер-министра Украины Дениса шныряли в Брюссель. Вместе с главой правительства в рабочей поездке участвуют министр финансов Сергей Марченко и председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

Программа макрофинансовой помощи продлится 12 месяцев и будет предусматривать выплату двух траншей по 600 млн евро каждый. Предполагается, что выделение первого транша возможно сразу после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения.

Как сообщал OBOZREVATEL, деньги, полученные от МВФ, Украина потратит на пенсии, зарплаты бюджетников, строительство школ и садиков.

МВФ планирует в сентябре 2020 года проверить, как Украина выполняет условия по кредитной программе stand-by. От результатов зависит выделение следующего транша.

Украина собирается взять кредит путем выпуска евробондов (долговых облигаций), чтобы погасить старые долги.