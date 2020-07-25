ЕС пообещал Украине кредит после выполнения условий
Украина получит кредит от ЕС.
Украина получит от Европейского Союза макрофинансовую помощь (дешевый кредит) на 1,2 млрд евро. Деньги разделят на два ровных транша, первый предоставят сразу после вступления в силу соглашения, а второй – после выполнения Украиной ряда условий.
Об этом сообщает газета Верховной Рады "Голос Украины". Получение второго транша станет возможным после выполнения украинской стороной ряда специальных условий и после соответствующей оценки Еврокомиссией.
Соответствующие документы были подписаны в рамках рабочего визита Премьер-министра Украины Дениса шныряли в Брюссель. Вместе с главой правительства в рабочей поездке участвуют министр финансов Сергей Марченко и председатель Национального банка Кирилл Шевченко.
Программа макрофинансовой помощи продлится 12 месяцев и будет предусматривать выплату двух траншей по 600 млн евро каждый. Предполагается, что выделение первого транша возможно сразу после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения.
Как сообщал OBOZREVATEL, деньги, полученные от МВФ, Украина потратит на пенсии, зарплаты бюджетников, строительство школ и садиков.
МВФ планирует в сентябре 2020 года проверить, как Украина выполняет условия по кредитной программе stand-by. От результатов зависит выделение следующего транша.
Украина собирается взять кредит путем выпуска евробондов (долговых облигаций), чтобы погасить старые долги.