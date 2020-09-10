ЕС платит России миллиарды и без "Северного потока-2", – немецкий депутат о новых санкциях

Представитель парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид заявил, что Берлин не должен поддерживать идею остановки строительства "Северного потока-2" из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

Вместо этого Германия должна рассмотреть персональный санкции, об этом политик заявил в интервью DW. "Этот проект долгое время находился в стадии планирования и теперь практически завершен. А нефтегазовые эмбарго – это обоюдоострая мера. Мы зависим друг от друга. И остановка "Северного потока-2" не означала бы, что у России не будет доходов от экспорта нефти и газа. Американцы и европейцы покупают газ и нефть в России на миллиарды долларов и без "Северного потока-2". Поэтому все это немного показные дебаты", – заявил политик.

Европейской реакцией на отравление российского оппозиционного деятеля Алексея Навального, по мнению Шмида, могло бы стать "введение механизма персональных санкций". На его взгляд, это было бы "целенаправленной и действенной мерой", которая "затронула бы людей из клики Путина". "Нужно подготовить четкую правовую основу. Необходимо назвать всех, кто в государственных органах безопасности несет ответственность за хакерские атаки или нападения на оппозиционеров. Их нужно внести в санкционные списки и заморозить их активы на территории Европейского Союза или ввести запреты на въезд в ЕС", – требует Нильс Шмид.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

Проект "Северного потока-2" Инфографика Обозревателя

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