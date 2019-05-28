ЕС готов дать Украине 500 млн: названо условие

В Европейском Союзе готовы выделить Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи при условии выполнения страной ряда требований.

Об этом на встрече с журналистами в Киеве во вторник, 28 мая, рассказал генеральный директор директората NEAR Еврокомиссии Кристиан Даниэльсон, передает "Экономическая правда".

"Мы обсудили вопрос макрофинансовой помощи ЕС, которая в последние годы была историей успеха в отношениях Украины и ЕС. Мы обсудили шаги, необходимые для того, чтобы выделить второй транш этой помощи", – заявил он.

ЕС готов выделить Украине 500 млн news.bigmir.net

При этом, он не уточнил, с кем именно из руководства Украины обсуждался этот вопрос, отметив только, что встреча была не одна.

Кристиан Даниэльсон Bigmir.net

Даниэльсон подчеркнул важность выполнения Украиной программы МВФ и назвал ряд других условий для получения помощи.

"Важными условиями являются принятие закона о противодействии отмыванию денег, о авторизованных экономических операторов, принятие среднесрочного плана реформирования таможенной и налоговой администрации, а также реально действующая и эффективная система проверки электронных деклараций и начало имплементации закона о рынке электроэнергии", – пояснил представитель Еврокомиссии.

Даниэльсон заявил, что не ожидает от Украины выполнения всех требований до досрочных выборов в Верховную Раду. При этом, по его словам, со стороны ЕС задержек нет.

Украина-ЕС zn.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Евросоюзе подтвердили готовность оказывать инвестиционную и кредитную поддержку проектов Приазовья.

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