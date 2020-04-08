ЕС даст Украине 190 млн евро на борьбу с COVID-19

Европейская комиссия предоставит Украине более 190 миллионов евро на борьбу с коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом говорится в пресс-релизе "Реакция ЕС на пандемию коронавируса в странах Восточного партнерства", обнародованном на сайте Еврокомиссии 8 апреля.

В документе отмечается, что деньги Украина получит на безотлагательные и краткосрочные нужды.

"ЕС поддерживает создание общественной устойчивости путем помощи уязвимым людям, переход на онлайн-образование, борьба с дезинформацией и укрепление культурного разнообразия и онлайн-творчества", – подчеркнули в ЕК.

Как сообщал OBOZREVATEL, на борьбу с эпидемией коронавируса и поддержку экономики ООН даст Украине $165 млн.

Также стране поможет Всемирная организация здравоохранения.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!