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8 апреля • обновлено в 20:45
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ЕС даст Украине 190 млн евро на борьбу с COVID-19

1.1т
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Европейская комиссия предоставит Украине более 190 миллионов евро на борьбу с коронавирусом.

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Об этом говорится в пресс-релизе "Реакция ЕС на пандемию коронавируса в странах Восточного партнерства", обнародованном на сайте Еврокомиссии 8 апреля.

ЕС даст Украине 190 млн евро на борьбу с COVID-19

В документе отмечается, что деньги Украина получит на безотлагательные и краткосрочные нужды.

"ЕС поддерживает создание общественной устойчивости путем помощи уязвимым людям, переход на онлайн-образование, борьба с дезинформацией и укрепление культурного разнообразия и онлайн-творчества", – подчеркнули в ЕК.

Как сообщал OBOZREVATEL, на борьбу с эпидемией коронавируса и поддержку экономики ООН даст Украине $165 млн.

Также стране поможет Всемирная организация здравоохранения.

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Автор
Юрий Сергиенко
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
когда прекратится стояние на паперти этой недостраны
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Ничего ЕС на даст, даже не надейтесь. Они о своих позаботиться не в состоянии, а о странах третьего мира там вообще не вспомнят.
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
понятно зачем карантин замастырили,полтораста лямов ляжет в првельные сусеки,как пить дать.
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