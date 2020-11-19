В Украине могут запустить "печатный станок": чем грозит эмиссия гривни и что будет с ценами

Национальный банк Украины выдал государственному Укрэксимбанку рекордные 10,7 млрд грн рефинансирования. Если эти деньги пойдут на покупку облигаций внутреннего госзайма, фактически, это может стать началом скрытой эмиссии гривни. Когда регулятор выдает деньги, которые идут на латание дыр в бюджете страны.

Это может привести к росту курса доллара и резкому скачку цен. Мнения экспертов о том, стоит ли включать "печатный станок" в Украине, расходятся. Одни считают, что это один из вариантов выхода из сложной экономической ситуации, другие же уверены: это только приблизит страну к бюджетному коллапсу.

О том, к чему может привести эмиссия гривни и будут ли ее проводить – читайте в материале OBOZREVATEL.

А Нацбанк вообще имеет право финансировать госдолг?

По закону, нет. Глава регулятора Кирилл Шевченко регулярно на своих брифингах напоминает: есть 54-я статья закона "О НБУ", согласно которому действует запрет на прямое финансирование дефицита госбюджета. Мол, это практически невозможно.

"Печатать" для бюджета регулятор действительно технически не может и не делает этого. Но, к примеру, вместо этого может выдавать дешевые кредиты (рефинанс) государственным банкам, а полученные средства направлять на покупку облигаций внутреннего госзайма от Минфина. Таким образом, государству фактически дают деньги "в долг".

По данным НБУ, больше всего кредитных средств получил государственный "Укрэксимбанк". Многие финансовые учреждения получили 1–2 млрд грн, в то время как "Укрэксиму" досталось почти 14,5 млрд грн. 13 ноября выделили рекордные за весь год 10,7 млрд грн, до этого регулятор финансировал учреждение в октябре, сентябре и августе.

Бывший генпрокурор Юрий Луценко уверен, что рефинансирование на такую огромную сумму в ноябре – начало эмиссии гривни. "Новость о выдаче Нацбанком 10 млрд рефинанса для "Эксимбанка" и еще 6 млрд другим банкам означает начало эмиссии для перекрытия 150-200 млрд дыры в бюджете", – написал Луценко в своем блоге.

В комментарии OBOZREVATEL бывший министр финансов Александр Данилюк рассказал: сказать точно, можно ли считать указанный рефинанс эмиссией, сложно. Для этого нужно понимать, для чего выдавались деньги. Однако, финансист считает, что это вполне могла быть та самая эмиссия.

"Но это один из способов эмиссии, когда госбанки покупают гособлигации. Я не знаю, куда пойдут конкретно эти деньги. Утверждать нельзя, но, скорее всего, это и есть эмиссия", – сказал Данилюк.

Мы обратились в пресс-службу Укрэксимбанка с просьбой ответить: будут ли полученные средства использованы для покупки ОВГЗ. Редакция опубликует ответ банка сразу же, как получит его.

Эмиссия – это плохо или хорошо?

Сторонники идеи "включить печатный станок" говорят: сейчас так делают многие страны: Германия, США, Китай. Мол, выпускают больше валюты, чтобы покрыть "дыры" и поддержать бизнес. Но если валюты перечисленных стран пользуются спросом по всему миру, то напечатанная гривня интересна только украинцам.

Если не меняется количество произведенных товаров и услуг, а валюты становится больше, это неизбежно приводит к росту инфляция. И такой рост уже заложен в бюджете Украины на 2021 год. Национальный банк стремился к тому, чтобы рост цен не превышал 5% годовых, даже достиг этой цели. Теперь же инфляцию предлагают поднять до 7,3%.

Данилюк считает, если в некоторых странах такой инструмент, как эмиссия валюты, может использоваться, то в Украине это очень опасное решение.

"Этот теоретический подход может иметь серьезные последствия. С точки зрения теории, скажем профессора экономики, могу ответить: другие страны делают, давайте и мы сделаем. Но в наших условиях это риск того, что власть увидит решение на все случаи жизни. Поэтому больше будет обещаний, которые не смогут подкрепиться возможностями экономики и бюджета", – сказал Данилюк в комментарии OBOZREVATEL.

"Всегда будет решение: давайте напечатаем. Пообещаем сейчас, а расплачиваться через инфляцию будет кто-то другой. Это последствия эмиссии на данный момент. Если мы бы жили в другой стране, была бы другая оценка. Как министр финансов много раз сталкивался с подобными предложениями, но я считаю это безответственным", – говорит Данилюк.

В то же время бывший министр экономики Тимофей Милованов считает: что эмиссия сейчас допустима. Главное: прервать цепочку заболевания. А для этого нужно объявить полный локдаун и напечатать деньги для того, чтобы финансово поддержать украинцев.

"Все равно придется поддерживать экономику позже. И еще больше людей переболеет. Я – за радикальный карантин сейчас и за радикальную поддержку. Но краткосрочно, точечно, чтобы вернуться к нормальной ситуации", – сказал Милованов.

Бывший советник Ермака Игорь Уманский считает, что сейчас ситуация с бюджетом близка к коллапсу, не хватить может около 100 млрд грн до конца года. "Есть соблазн включить печатный станок и перенести этот коллапс на небольшой срок, но подход является слишком рискованным – можно потерять экономическую стабильность, которой удалось достичь. Но с другой стороны под угрозой окажется курсовая стабильность, инфляционные процессы и как следствие вся финансово-экономическая система страны", – сказал он во время брифинга 18 ноября.

Бюджет Украины

Некоторые же аналитики считают, что эмиссия с определенными ограничениями допустима, такого мнения придерживается ассистент кафедры международного менеджмента КНЭУ, аналитик ПЦПИ Егор Кыян. По его словам, чтобы эмиссия не навредила экономике, деньги нужно инвестировать на конкретные программы, которые позволят форсировать темпы производства, будут развивать экспорт. При этом объем эмиссии не должен превышать 100 млрд грн.

"Если эмиссия делается под конкретные программы, в этом нет ничего плохого. Но у нас нет эффективных программ. У нас программа Кабмина не утверждена, даже нет планов развития во время пандемии. Если эмиссия идет на латание бюджетных дыр, на административные расходы, это только во вред. Сейчас эмиссию крайне нежелательно делать. Это примитивный и самый простой способ наполнить экономику", – говорит аналитик. При этом Кыян уверен, что Украине нужно вступить в диалог о возможности реструктуризации уже существующих внешних долгов, навести порядок в расходах и найти баланс между интересами финансово-промышленных групп, внешних кредиторов и общества.

Без конкретного плана и четких программ эмиссия может превратиться в опасный инструмент, который ударит по кошелькам и сбережениям каждого украинца. И если средства не будут инвестированы в медицину и экономику, печатание денег только навредит стране.