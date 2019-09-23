"Это мечты": экономист раскритиковал главное обещание Кабмина

Украина не сможет ежегодно увеличивать ВВП до 7%, несмотря на обещание премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом в эфире программы "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV заявил экономист Александр Пасхавер. По его словам, экономический рост в Украине сохранится в переделах 3-4%.

"Мы будем расти от 3% до 4% в год. Это при положительном, хорошем управлении. А при плохом у нас уже есть многолетний опыт — это постоянные сбои и уменьшение производства.

При хорошем, уверенном управлении: 3-4% — это то, что мы можем. 7%, на которые рассчитывает правительство, — это мечты при условии идеального управления, которого, в принципе, нет. Как и основания считать, что какая-то власть будет идеально управлять страной. Вопрос не во власти", — сказал Пасхавер.

Рост ВВП вряд ли превысит 4%, считает экономист

Также экономист посетовал на историческую проблему Украины, которая не имела государственности и зависела от своих соседей.

"Украина — страна, которая не имеет опыта государственности. Над этим надо подумать. Украина на протяжении нескольких сот лет живет рядом с государствами, достаточно сопоставимыми с ней. А те, кто управляют Украиной, должны задуматься над этим. Какие наши свойства не позволили нам даже пытаться сделать полноценную государственность? Если мы сейчас беремся за управление страной, то должны понимать наши слабости", — подчеркнул Пасхавер.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр финансов Оксана Маркарова 20 сентября представила в Верховной Раде проект бюджета на 2020 год. Документ практически единолично разработало Министерство финансов еще при прошлом правительстве. В бюджете на 2020 год заложили рост ВВП на уровне 3,3%.

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