Экономист рассказал, что случилось с ценами в Украине после 2013 года

Цены на товары и услуги в Украине в пересчете на доллары в августе 2019 года остаются ниже, чем были в 2013 году.

Об этом сообщает экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец на своей странице в Facebook.

"Сделал сравнение потребительской инфляции в Украине в гривневом и долларовом эквиваленте начиная с 1997 года. По графикам четко видно, что в Украине цены в долларовом эквиваленте до сих пор не вышли на уровень 2013. Именно за это иностранцам так нравится Украина", – написал Компаниец.

Он предоставил графики, на которых видно, что хоть после 2013 года цены в гривнах резко выросли, в долларах они стали ниже. Так что одни и те же товары в Украине в долларовом измерении сейчас стоят дешевле, чем в 2013 году.

Инфляция в гривнах и долларах (с 1 декабря 2013 года) Facebook Владимира Компанийца

По его словам, благодаря девальвации в 2014-2015 годах Украина в 2015 году входила в ряд стран с самой низкой стоимостью жизни в мире.

Потребительская инфляция в Украине Facebook Владимира Компанийца

Компаниец уточнил, что все расчеты по инфляции сделаны на базе официальных данных госстата, а для расчета долларовой потребительской инфляции он использовал рыночный курс межбанковского рынка.

Экономика Украины Pixabay

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2019 года поступления в бюджет Украины перевыполнили планы, а вот в целом с начала года есть дефицит в 21,9 млрд грн. Его создают таможенники, которые девятый месяц не выполняют план.

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