Экономист, предсказавший кризис 2008-го, предупредил о новой угрозе из-за коронавируса

Мировая экономика не будет быстро восстанавливаться, а пойдет по пути плавного роста с возможным спадом, если не будет найдена вакцина от коронавируса.

Такие оценки Bloomberg озвучил экономист Нуриэль Рубини, который ранее предсказал финансовый кризис 2008-го. Форма выздоровления, которую некоторые предсказывали как V (стремительный рост после стремительного падения), "превращается в букву U (плавный рост), а буква U может стать буквой W (очередное падение), если не будет найдена вакцина", заявил экономист.

Исполнительный директор Roubini Macro Associates Inc. также подчеркнул, что восстановление Уолл-стрит не означает, что реальная экономика выздоравливает. Недавнее возобновление случаев заражения коронавирусом во всем мире препятствовало восстановлению, наблюдавшемуся после завершения карантина. Высокочастотные датчики, отслеживаемые Bloomberg Economics, показывают, что восстановление экономической активности замедлилось в развитых странах и даже изменилось в некоторых европейских странах.

Рубини, который предупреждал в 2006 году о том, что рынок жилья в США скоро рухнет, подчеркнул, что новая вспышка Covid-19 в Европе также может означать новую волну безработицы. Тем не менее, по его словам, европейские рабочие имеют гораздо лучшую политику защиты своих рабочих мест по сравнению с США.

"Европейская система большей социальной сплоченности дает вам лучшие экономические результаты, чем система Соединенных Штатов, которая представляет собой капитализм Дикого Запада", – сказал Рубини.

Полный карантин будет губительным для экономики. С этим соглашаются большинство опрошенных OBOZREVATEL экспертов. Сейчас Кабмину нужно делать максимум, чтобы восстановить работу бизнеса и обеспечить украинцев рабочими местами. А еще месяц-два жесткого карантина от вируса не спасут, только отсрочат заражение, добавляет аналитик Максим Пархоменко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.

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