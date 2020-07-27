Экономист объяснил, почему Украина не получит обещанного в ОП миллиарда

Размещение новых евробондов для выкупа старых облигаций не принесет Украине обещанную советником президента по экономическим вопросам Олегом Устенко выгоду в миллиард гривен.

Об этом написал в Facebook экономист Владимир Компаниец. Он заявил, что расходы бюджета, наоборот, вырастут.

“Прочитал заявление команды Зеленского о том, что благодаря новому выпуску еврооблигаций Украина будет экономить миллиард гривен в год. Не хочу никого расстраивать, но никакой экономии там нет, а наоборот по той операции произошло существенное увеличение расходов на обслуживание долга”, – написал Компаниец.

Он также привел расчеты, которыми обосновал свое утверждение.

“Имеем следующие входные по сделке:

а) 7,253% ставка по новому займу;

б) 7,75% ставка по старым заимствованиям;

в) выкупаются еврооблигации с погашением в 01.09.2021 (выплата купона 2 раза в год) и 01.09.2022 (выплата купона 2 раза в год) на номинальную сумму $434,819 млн и $371,341 млн соответственно;

г) согласно сообщению Ирландской биржи, цена выкупа бондов составляет начисленные проценты с момента последней выплаты +104,5% и 105,5% от номинала соответственно”, – объяснил экономист.

“С учетом существенно более высокой стоимости выкупа над номиналом, получается, что занимаются деньги под 7,253%, чтобы выкупить облигации с эффективной ставкой 6,21% и 6,34% соответственно. Где вы там нашли миллиард грн ежегодной экономии?” – задался вопросом Компаниец.

Украина не сэкономит миллиард на выкупе старых облигаций (Facebook Владимира Компанийца)

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина выпустит новые еврооблигации (долговые ценные бумаги) на $2 млрд, за счет которых выкупит старые с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму $846,15 млн.