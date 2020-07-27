Экономист объяснил, почему Украина не получит обещанного в ОП миллиарда
Размещение новых евробондов для выкупа старых облигаций не принесет Украине выгоды. nerdwut.de
Размещение новых евробондов для выкупа старых облигаций не принесет Украине обещанную советником президента по экономическим вопросам Олегом Устенко выгоду в миллиард гривен.
Об этом написал в Facebook экономист Владимир Компаниец. Он заявил, что расходы бюджета, наоборот, вырастут.
“Прочитал заявление команды Зеленского о том, что благодаря новому выпуску еврооблигаций Украина будет экономить миллиард гривен в год. Не хочу никого расстраивать, но никакой экономии там нет, а наоборот по той операции произошло существенное увеличение расходов на обслуживание долга”, – написал Компаниец.
Он также привел расчеты, которыми обосновал свое утверждение.
“Имеем следующие входные по сделке:
а) 7,253% ставка по новому займу;
б) 7,75% ставка по старым заимствованиям;
в) выкупаются еврооблигации с погашением в 01.09.2021 (выплата купона 2 раза в год) и 01.09.2022 (выплата купона 2 раза в год) на номинальную сумму $434,819 млн и $371,341 млн соответственно;
г) согласно сообщению Ирландской биржи, цена выкупа бондов составляет начисленные проценты с момента последней выплаты +104,5% и 105,5% от номинала соответственно”, – объяснил экономист.
“С учетом существенно более высокой стоимости выкупа над номиналом, получается, что занимаются деньги под 7,253%, чтобы выкупить облигации с эффективной ставкой 6,21% и 6,34% соответственно. Где вы там нашли миллиард грн ежегодной экономии?” – задался вопросом Компаниец.
Украина не сэкономит миллиард на выкупе старых облигаций (Facebook Владимира Компанийца)
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина выпустит новые еврооблигации (долговые ценные бумаги) на $2 млрд, за счет которых выкупит старые с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму $846,15 млн.