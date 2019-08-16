Экономике США пророчат скорый обвал: как это ударит по рублю

Падение индексов бирж в США в среду, 14 августа, оказалось крупнейшим с октября 2018 года. Экономисты говорят не только о возможном спаде экономики США, и о грядущем ударе по рублю.

Об этом говорится в публикации "Газеты.ру", которая собрала мнения экспертов о новых проблемах мировой финансовой системы.

Говорить о проблемах именно в американской экономике специалистов заставила так называемая "инверсия доходности": ситуация, когда государство по краткосрочным долговым облигациям начинает платить больше, чем по долгосрочным. Именно так сейчас происходит в США: процентные ставки по 10-летним казначейским бумагам США впервые с момента финансового кризиса упали ниже ставок по двухлетним бумагам.

"Перевернутая кривая доходности предполагает, что инвесторы ожидают замедления роста экономики настолько, что ФРС скоро будет вынуждена снизить краткосрочные ставки, чтобы попытаться поддержать экономику. Показательно, что до этого последний раз инверсия доходностей была зафиксирована 12 лет назад – в 2007 году. И последующие события подтвердили опасения", – сказано в материале.

Многие экономисты обеспокоены тем, что замедление темпов роста американской экономики действительно может случиться в ближайший год.

"Вероятность спада в течение следующих 12 месяцев составляет 40%", – приводит мнение главного экономисти MacroPolicy Perspectives Джулия Коронадо "Газета.ру".

Что касается экономики России и будущего рубля, то эсперты издания считают, что российский рынок акций будет идти в фарватере американского.

"Среднесрочным инвесторам следует искать моменты для сокращения портфелей. Экономика России находится далеко не в лучшем состоянии, поэтому сильные просадки индекса Мосбиржи очень вероятны", — полагае аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль на таком волатильном фоне будет падать — к уровню 67 (за доллар) и далее к 70, так как развивающиеся страны точно не смогут извлечь никакой пользы из глобальной торговой войны, а только получат замедление экономического роста", — полагает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

В России ждут падения рубля

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп всерьез обсуждает планы по обвалу курса доллара. По мнению главы США, дорогая валюта мешает торговле и снижает спрос на американские товары.

Тем временем в России курс доллара может взлететь выше 80 рублей из-за падения мировых цен на нефть до минимальных отметок. "Вероятность того, что нефть упадет ниже $50 невелика, но при таком сценарии доллар может стоить 65,80 — 67 рублей", – сообщил российский аналитик Алексей Коренев.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся