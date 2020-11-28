Экономика Украины упадет не более чем на 5%: в Офисе президента озвучили сценарии
В Украине экономика в 2020 года упадет не более чем на 5%. При этом еще совсем недавно ожидалось падение на уровне 7%.
Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив в эфире "Свободы слова" Савика Шустера. "Мы начинали год с ожиданий роста экономики. 4% роста экономики – был достаточно оптимистичный прогноз. Потом началась пандемия. И мы ожидали, что экономика Украины упадет где-то на 7%. Мы уже за месяц до конца года видим, что ожидания падения экономического развития будут не такими плохими. Экономика Украины не упадет более чем на 5%. А 2% разницы в ВВП – это весьма существенно, поскольку мы помним, когда 2% или 3% роста это было для нас существенным достижением, как для страны", – рассказала Ковалив.
При этом Министерство экономики прогнозирует спад валового внутреннего продукта Украины по итогам 2020 года на 4,8%. Как говорится в обзоре экономической активности Минэкономики, прогнозы сохранятся при условии, что ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусом до конца года как в Украине, так и в мире значительно не ухудшится. Также на ситуацию может повлиять установление жесткого и длительного карантина на значительной территории страны.
Как писал OBOZREVATEL:
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