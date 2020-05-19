Жизнь после карантина: аналитики рассказали, что будет с курсом доллара и экономикой Украины

В Украине предположительно уже летом закончится карантин. После этого экономика начнет постепенно развиваться. Сейчас аналитики называют три сценария развития ситуации.

О том, что ждет украинцев после карантина и что будет с курсом доллара – читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное:

аграрии потеряют 20-30% урожая;

спрос на украинский металл будет снижаться вместе с экспортными выручками;

легче всего будет восстановиться тем сферам. которые ориентированы на массовых потребителей и находятся в сегменте недорогих предметов;

доллар будет стабильным, а когда экономика будет восстанавливаться, гривня начнет снижаться более значительно.

Как будет развиваться экономика Украины

Сейчас предсказать ситуацию очень сложно, рассказывает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Помимо уже привычных экономических факторов (кредиты от МВФ, ситуация на внешних рынках, спрос на украинский экспорт и т.д), свою роль сыграет также и ситуация с распространением коронавируса.

"Варианты развития экономической ситуации – это уравнение со многими неизвестными. Часть из них имеет не экономический, а эпидемиологический характер, и вообще не может прогнозироваться экономистами. Часть параметров имеет внешнюю природу: поведение экономики в странах – основных экономических партнерах, динамика мировых цен на экспортируемое из Украины сырье", – рассказывает Иосуб.

"Варианты развития экономической ситуации – это уравнение со многими неизвестными. Часть из них имеет не экономический, а эпидемиологический характер", – говорит Иосуб.

Восстановление украинской экономики может идти по самым разным сценариям:

траектория может иметь форму "V" ( быстрое восстановление);

"U" ( плавное восстановление);

"L" (экономика упала и надолго осталась на дне).

Лучше всего в это время будут себя чувствовать услуги доставки, здравоохранения, телекоммуникация и связь. Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин уверен: экономика в Украине будет восстанавливаться неравномерно в разных секторах и даже регионах.

Легче всего будет "прийти в себя" тем, кто работает на внутреннем рынке в самом массовом сегменте: ритейл у дома, услуги у дома, а также компании, имеющие в портфеле проекты, связанные с госзаказами.

"В последнюю очередь будут восстанавливаться сектора, связанные с внешней торговлей по конкурентным рынкам, а также сектор жилой недвижимости", – говорит Шевчишин.

Неопределенности в экономических прогнозах по сравнению с тем, что было месяц или два назад, сейчас меньше не стало. По-прежнему, не очень понятно, когда пандемия пойдет на спад, когда будут сняты карантинные меры, и не будет ли "второй волны" эпидемии. Снятие карантинных ограничений в некоторых западных странах не должно вводить в заблуждение, там тоже опасаются "второй волны".

Что будет с курсом доллара

Аналитики сходятся во мнении: резких скачков курса ожидать не стоит, однако ситуация будет ухудшаться. Спрос на украинскую продукцию, которая традиционно шла на экспорт, снизится. Но пока продолжается карантин и активность импортеров низкая, доллар будет держаться. С ростом деловой активность будет дорожать и американская валюта в Украине.

"Мы сохраняем девальвационные ожидания, так как растущий дефицит бюджета и внешнеторгового баланса, а также долговая нагрузка будут давить на гривню. Пока в стране не восстановилась деловая активность, гривня будет торговаться в небольшом диапазоне, однако по мере выхода из карантина активность валютного рынка будет расти, а гривня ослабевать", – прогнозируют в Forex Club.

По мере выхода из карантина начнет усиливаться импорт, и, соответственно, перекос торгового баланса. Кроме этого, уже очевидны слабые результаты аграриев, которые под влиянием погодных катаклизмов могут недосчитаться 20-30% урожая. Сохраняется также слабый спрос на металл в условиях всеобщего карантина, кризиса и падения рынка недвижимости.

Дефицит, который сформируется в результате этого, будет покрываться за счет резервов. Также, не стоит забывать про вероятную протекционисткую политику, которая ограничит доступ украинских товаров на внешние рынки.

Аналитик Вадим Иосуб добавляет: даже в самые тяжелые для экономики времена курс доллара может оставаться достаточно стабильным, в диапазоне 26-28 грн, при сохранении адекватной монетарной политики.

"Это связано с тем, что в условиях падения доходов населению будет не до покупки валюты, а параллельно с экспортом будет снижаться и импорт, прежде всего потребительских и промежуточных товаров", – говорит Иосуб.

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