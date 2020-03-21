Главная Новости
21 марта • обновлено в 15:46
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Mакроэкономика

Экономический шок от пандемии: в США раздадут гражданам $500 млрд

2.3т
Читать материал на украинском

Власти крупных государств пошли на беспрецедентные меры, чтобы спасти своих граждан от экономического шока, вызванного пандемией коронавируса.

Они тратят триллионы долларов и миллиарды раздают людям просто на руки. Об этом говорится в публикации "РИА Новости". Там сделали подборку самых радикальных мер, на которые были вынуждены пойти страны.

Удар коронавируса по экономике

Удар коронавируса по экономике

США (ВВП $21 трлн)

Ставка обнулена, впервые с 2008 года.

ФРС выкупает активы, вливая в рынки $1,5 трлн.

Конгресс рассматривает закон о поддержке экономики еще на $1,4 трлн, а то и на $2 трлн, сумма беспрецедентного масштаба (в 2008 году выдавали только $700 млрд). Из этих денег $500 млрд просто раздадут людям на руки.

ЕС (ВВП $19 трлн)

Основные ставки остались прежними (0% и -0,5%), снижать особенного некуда.

На уровне ЕС готовятся выделить до €2 трлн, в том числе ЕЦБ выкупит активы, закачав в экономику почти €900 млрд. Вдобавок отдельные страны готовят собственные шаги.

ЕЦБ принял меры, которые позволят банкам влить в экономику еще €1,8 трлн кредитов.

Китай (ВВП $14 трлн)

Китай выжидает. Особенность его положения в том, что пока остальной мир погружается в карантинный спад, Китай снимает ограничения и восстанавливает обороты, тем более что закупает нефть по низкой цене. Как рецессия в остальном мире скажется на его экономике – еще неясно.

ЦБ пока не меняет ставку, но через разовые вливания и снижение банковских резервов дал экономике $325 млрд.

Больших пакетов помощи пока тоже не объявляли, тем более помня пакет помощи 2008 года на $570 млрд, по долгам за который не рассчитались до сих пор. С другой стороны провинции уже готовят громадные инвестиционные планы на триллионы долларов.

Россия (ВВП $1,5 трлн)

Кремль в сложной ситуации: чтобы поддержать падающий рубль – ставку нужно повысить, чтобы поддержать экономику – понизить. В итоге пока оставили ставку прежней, 6%.

Один из основных инструментов пока – использование накопленных резервов (т.е., Россия начала активно проедать "нефтедоллары"). В Фонде национального благосостояния $123 млрд, сейчас их начали продавать на рынке, поддерживая рубль. Пока продали около 30 млрд рублей (около $0,4 млрд).

Вдобавок правительство и ЦБ выдали пакет поддержки экономики на 300 млрд рублей (около $4 млрд).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Мировой финансовый кризис" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Мировой финансовый кризис Коронавирус
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шурец Шурик
Шурец Шурик
Как интересно. А почему в этом списке нету дуркаины?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
при цене около 60 долларов за баррель бюджет России был сильно профицитным, а в Саудии и при той цене нефти был дефицит 8%... при нынешней цене нефти бюджет России стал дефицитным - 0,8 %.... можете представить какой сейчас дефицит бюджета Саудовской Аравии... за Украину вообще речи нет, у нее бюджет уже много лет дефицитный, страна больше таратит, чем зарабатывает, и все эти годы живет в долг...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А что делает дуркаина? Отменяет общественный транспорт...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Экономика Mакроэкономика

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги