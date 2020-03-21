Экономический шок от пандемии: в США раздадут гражданам $500 млрд

Власти крупных государств пошли на беспрецедентные меры, чтобы спасти своих граждан от экономического шока, вызванного пандемией коронавируса.

Они тратят триллионы долларов и миллиарды раздают людям просто на руки. Об этом говорится в публикации "РИА Новости". Там сделали подборку самых радикальных мер, на которые были вынуждены пойти страны.

Удар коронавируса по экономике

США (ВВП $21 трлн)

Ставка обнулена, впервые с 2008 года.

ФРС выкупает активы, вливая в рынки $1,5 трлн.

Конгресс рассматривает закон о поддержке экономики еще на $1,4 трлн, а то и на $2 трлн, сумма беспрецедентного масштаба (в 2008 году выдавали только $700 млрд). Из этих денег $500 млрд просто раздадут людям на руки.

ЕС (ВВП $19 трлн)

Основные ставки остались прежними (0% и -0,5%), снижать особенного некуда.

На уровне ЕС готовятся выделить до €2 трлн, в том числе ЕЦБ выкупит активы, закачав в экономику почти €900 млрд. Вдобавок отдельные страны готовят собственные шаги.

ЕЦБ принял меры, которые позволят банкам влить в экономику еще €1,8 трлн кредитов.

Китай (ВВП $14 трлн)

Китай выжидает. Особенность его положения в том, что пока остальной мир погружается в карантинный спад, Китай снимает ограничения и восстанавливает обороты, тем более что закупает нефть по низкой цене. Как рецессия в остальном мире скажется на его экономике – еще неясно.

ЦБ пока не меняет ставку, но через разовые вливания и снижение банковских резервов дал экономике $325 млрд.

Больших пакетов помощи пока тоже не объявляли, тем более помня пакет помощи 2008 года на $570 млрд, по долгам за который не рассчитались до сих пор. С другой стороны провинции уже готовят громадные инвестиционные планы на триллионы долларов.

Россия (ВВП $1,5 трлн)

Кремль в сложной ситуации: чтобы поддержать падающий рубль – ставку нужно повысить, чтобы поддержать экономику – понизить. В итоге пока оставили ставку прежней, 6%.

Один из основных инструментов пока – использование накопленных резервов (т.е., Россия начала активно проедать "нефтедоллары"). В Фонде национального благосостояния $123 млрд, сейчас их начали продавать на рынке, поддерживая рубль. Пока продали около 30 млрд рублей (около $0,4 млрд).

Вдобавок правительство и ЦБ выдали пакет поддержки экономики на 300 млрд рублей (около $4 млрд).

Как сообщал OBOZREVATEL:

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