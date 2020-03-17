Шмыгаль признал перед Зеленским полный провал с бюджетом

Журналистка Соня Кошкина сообщила, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал полный провал с выполнением бюджета за первый квартал 2020 года.

Об этом глава правительства якобы заявил, выступая на встрече президента Украины Владимира Зеленского с представителями крупного бизнеса в понедельник, 16 марта. Об этом Кошкина написала в своем Telegram-канале.

Бюджет Украины

"Вчера, выступая на встрече президента с крупным бизнесом, премьер Шмыгаль признал: выполнение бюджета за первый квартал полностью провалено. Полностью. Минимум, что мы сейчас недополучим – 20% поступлений. Дальше будет хуже. Пересмотр и секвестр неизбежны практически", – написала Кошкина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.

"Дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг потратятся рекордные почти 40% доходов бюджета.

17 декабря премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство.

Государственный бюджет Украины за январь-февраль 2020 года недополучил 18 млрд гривен. В частности, Государственная таможенная служба только за февраль не выполнила плановые показатели на 6,3 млрд гривен.

По итогам января-февраля 2020 года расходы из общего фонда бюджета Украины не были профинансированы на 22 млрд гривен. Из-за этого пострадали выплаты льгот, субсидий, компенсаций и пособий. Об этом сообщил глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан.

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