Новый пенсионный возраст в Украине: ученая назвала последствия

Отсрочка повышения пенсионного возраста для женщин до 2022 года, которую будет рассматривать Верховная Рада, может увеличить дефицит Пенсионного фонда.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко. По ее словам, если сейчас отложить повышение пенсионного возраста для женщин, за год появится около 1 млн пенсионеров.

"В этом году женщины уже идут на пенсию в 59 лет. В 2021 они уже выходили бы в 60 лет. Повышение почти уже закончилось. То есть если сейчас возвращать 55 лет, то у нас будет сразу большое количество людей, которые пойдут на пенсию. Это женщины 55, 56, 57, 58 лет. Может быть до 1 млн пенсионеров в год", - рассказывает Ткаченко.

Отсрочка повышения пенсионного возраста для женщин может стать большой нагрузкой на Пенсионный фонд

До 2 миллионов женщин смогут претендовать на пенсии с 55 лет, рассказывает эксперт. По ее словам, из-за резкого скачка в выплатах увеличится дефицит пенсионного фонда.

"Если вернуть пенсионный возраст с 55 лет, выйдут новые поколения, а вышедшие в прошлом году, будут требовать компенсации. Это будет большое количество денег – около 2 млн человек могут претендовать по пенсии с 55 лет. Будет большая нагрузка на пенсионную систему", - говорит Ткаченко.

Пенсионный возраст повышают не только из-за вопросов экономии, но и для сохранения работоспособного населения, рассказывает Ткаченко. Если пенсионный возраст снизить, то некому будет работать, считает эксперт.

"В этом нет никакого смысла. Если все уйдут на пенсию, будет быстрое сокращение людей трудоспособного возраста. Расходы на выплаты пенсий существенно увеличатся. А поступления на все виды страхования резко уменьшатся. Это двойной удар в Пенсионный фонд и бюджет", - уточняет Ткаченко.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал:

Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект №0927, который может отсрочить повышение пенсионного возраста для женщин до 2022 года.

С 2011 года в Украине постепенно повышается пенсионный возраст для женщин. Ежегодно его увеличивают на 6 месяцев, в результате к 2021 году он составит 60 лет.

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