Доллары завезли в Украину самолетами: аналитики рассказали, что будет с курсом

В Украине курс доллара в ближайшее время достигнет отметки 28,5 грн/$. Несмотря на то, что в страну уже завезли наличную валюту, а макроэкономическая ситуация остается стабильной, в ближайшее время остановить девальвацию не удастся.

Подробнее о том, чего ждать от курса доллара в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как и почему изменится курс доллара

В Украину наконец начались поставки наличного доллара. Еще недавно из-за прекращения авиарейсов американскую валюту в страну не завозили. Именно насыщением рынка долларовой наличностью можно объяснить тот факт, что курс продажи доллара прекратил рост и даже снизился с пиковых, ажиотажных значений, поясняет старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Однако кардинально на тенденцию на валютном рынке такая ситуация не повлияет. Американская валюта дорожала и будет дорожать. "На ближайшую неделю мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,2/28,6 грн", – рассказывает Иосуб.

По состоянию на 27 марта справочный курс составляет 28,14 грн/$. Отметим, спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 27,81/27,88 до 28,19/28,22 (+1,4%/+1,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 27,49/28,54 до 27,92/28,53 (+1,6%/-0,04%).

"Позитивной новостью для гривни стало сообщение о том, что Международный валютный фонд и Украина достигли прогресса по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке Киева.

Негативное влияние от карантина и остановки деловой активности по всей стране начинает разрастаться. Бюджет недополучил в марте 35% от плановых поступлений, и ситуация только ухудшается. Финансировать дефицит придется за счет эмиссии либо внешних заимствований, поэтому сотрудничество с МВФ так критически сейчас важно", – рассказывает руководитель отдела аналитики Concorde Capital Андрей Шевчишин.

Курс доллара

С другой стороны, население и компании исчерпывают лимит ликвидности для покупки валюты, а малые и средние компании и вовсе остановили деятельность. По его оценкам курс может снизиться до 28,5 грн/$, если паника будет нарастать и дальше.

Главные угрозы для гривни

Для украинской валюты есть две основные угрозы, рассказал на брифинге 27 марта замглавы НБУ Олег Чурий. Основной фактор – распространение пандемии коронавируса, возможная вспышка заболевания в Украине.

Вторая – это продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом. С МВФ вроде как почти договорились (осталось принять два закона). "Мы ведем переговоры уже по нескольким направлениям на постоянной основе. Говорим о том, чтобы ускорить получение новой программы расширенного финансирования, о которой мы договаривались еще в прошлом году. Украина практически выполнила свои обязательства. Мы надеемся, что Верховная Рада проголосует два законопроекта, принятие которых было предварительным условием", – заявил глава НБУ Яков Смолий. Речь идет о $5,5 млрд.

Отметим, ситуация уже нормализуется. Если на прошлой неделе НБУ проводил интервенции не больше чем на 1 млрд долларов, то на этой неделе ситуация более или менее сбалансирована. Два дня Нацбанк не выходил на рынок. "Откуда идет спрос на доллар? Ситуация особо не изменилась – это украинцы, которые покупают валюту для экспортных контрактов и долговых обязательств. Но в любом случае спрос значительно упал", – поясняют в НБУ.

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