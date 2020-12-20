Гривню "подтолкнули", а доллару устроили "ралли": сколько украинцы будут платить за валюту

В Украине из-за "рождественского ралли" и рекордной продажи ОВГЗ курс доллара будет колебаться около 28 грн/$. Иностранцы, несмотря на риски, решились покупать украинские ценные бумаги.

О том, как и почему будет колебаться курс валют в ближайшее время – читайте в материале OBOZREVATEL.

Министерство финансов 15 декабря взяла рекордный долг: ведомство продало облгигаций госзайма (ОВГЗ) на общую сумму в 51,4 млрд грн. Чтобы компенсировать "дыру" в бюджете пришлось напечатать новые ценные бумаги. Из общей суммы – 42,1 млрд грн привлекли в гривне под 10-11,9%. Иностранцы считают украинские ОВГЗ опасными, но ради такого дохода готовы рискнуть.

Сколько взяли в долг:

3,06 млрд грн – под 12,18% (до 26.02.2025);

2,77 млрд грн – под 11,98%, (до 01.11.2023);

3,83 млрд грн – под 11,70%, (до 11.05.2022);

6,73 млрд грн – под 11,56%, (до 27.10.2021);

11,35 млрд грн – под 10,75%, (до 21.07.2021);

10,1 млрд грн – под 10,50%, (до 16.06.2021);

4,23 млрд грн – под 10,00%, (до 03.03.2021).

"Инвесторы с большей готовностью участвуют в сделках с рисковыми инструментами развивающихся стран, в том числе и с украинскими ОВГЗ. 15 декабря Минфин привлек в бюджет 51,44 млрд грн – рекордную сумму за все время. Кроме того, стоит учитывать и дополнительные ресурсы от Европейского союза, объем которых за минувшую неделю превысил 1 млрд долларов", – рассказал аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Все это привело к излишку валюты. Долларов на рынке стало больше, а спрос на них практически не изменился, в результате стоимость гривни начала расти.

Не стоит исключать и факт "рождественского ралли". В конце года на международных рынках наблюдается повышенная активность, связанная с необходимость изменить инвестиционные портфели крупных игроков. Подобные действия традиционно приводят к повышенной волатильности и росту стоимости финансовых инструментов. "Ожидаем курс гривны вблизи 27,8 грн за доллар", – прогнозирует Родлер.

Рождественское ралли – традиционный рост акций и финансовых инструментов в декабре каждого года. Ежегодно в этот период значительно дорожают акции Apple, McDonalds, Starbucks. Около 70% всех сделок в этот период – прибыльные.

"Курс гривни продолжает укрепляться на фоне роста позитивных настроений на рынке. Участники с оптимизмом ждут начала массовой вакцинации, в то время как макростатистика из Европы свидетельствует об ускорении восстановительных процессов в экономике. В частности улучшения наблюдаются в промсекторе и секторе услуг Германии и Великобритании. Все это создает излишек предложения валюты над спросом и крайне позитивно сказывается на курсе", – подытожил Родлер.

Стабильный курс доллара в ближайшее время прогнозирует и аналитик "Альпари" Максим Пархоменко. Мол, иностранцы, покупая гривню, не допустят подорожание доллара выше отметки в 28 грн/$.

"На ближайшую неделю курс доллара будет умерено восстанавливаться в цене до отметки в 28.00 гривен за доллар. При этом замедлить темпы роста доллара могут нерезиденты, которые активно покупают гривну. В связи с этим ожидать существенного роста курса доллара выше 28.00 не стоит", – рассказывает Пархоменко.

Министерство финансов, чтобы найти деньги на покрытие всех расходов, продает ОВГЗ по высоким ставкам. Бумаги можно купить за гривни, поэтому иностранцы и богатые украинцы продают свои доллары и покупают ОВГЗ.

Украинцы меньше покупают валюту, а больше ее продают : чтобы получить гривню и потратить ее на празднование новогодних праздников.

В конце 2020-го настроения инвесторов улучшились: в мире начали выпускать вакцины от коронавируса, экономика Европейского союза показывает статистику восстановление.

Курс доллара в ближайшее время будет колебаться около психологической отметки в 28 грн/$. Ожидать резких колебаний ни в одну из сторон не стоит.