Доллар в Украине значительно подешевел: сколько теперь стоит валюта в банках и обменниках

В Украине официальный курс доллара по отношению к гривне на 3 апреля составил 27,59 грн/$. Он снизился на 16 копеек по сравнению с предыдущим днем, евро же подешевел на 24 копейки – до 30,25 грн.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 3 апреля

доллар 27,59 грн

евро – 30,08 грн

Как сообщила пресс служба НБУ, положительные новости из Верховной Рады, которые приблизили Украину к новой программе сотрудничества с МВФ, "вероятно, ободрили валютный рынок".

Так, Национальный банк впервые с начала коронакризиса купил валюту на межбанковском валютном рынке. Объем выкупленной валюты составил 64 миллиона долларов.

Справка: курс доллара начал расти пару недель назад на фоне пандемии COVID-19 в мире. По состоянию на начало марта курс доллара к гривне находился на отметке в 24,7 грн/$. И всего за пару недель украинская гривня начала существенно падать по отношению к основным валютам.

Курс доллара в банках

При этом в банках курс снизился по сравнению с предыдущим днем. Американскую валюту продают уже за 27,27 грн/$, а покупают по 27,8 грн/$.

Курс в банках finance.ua

Такая разница между продажей и покупкой говорит о том, что сейчас из-за ажиотажного спроса произошел перевес, который со временем должен быть исправлен.

Курс в обменниках

Доллар:

Покупка – 27 грн

Продажа – 27,57 грн

Курс доллара в обменниках finance.ua

Евро:

Покупка – 29 грн

Продажа – 29,83 грн

Курс евро в обменниках finance

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине официальный курс доллара по отношению к гривне на 31 марта составил 28,06 грн/$. Он снизился на 12 копеек по сравнению с предыдущим днем, евро же подорожал на 6 копеек – до 30,96 грн.

29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.

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