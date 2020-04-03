Доллар в Украине значительно подешевел: сколько теперь стоит валюта в банках и обменниках

В Украине официальный курс доллара по отношению к гривне на 3 апреля составил 27,59 грн/$. Он снизился на 16 копеек по сравнению с предыдущим днем, евро же подешевел на 24 копейки – до 30,25 грн.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 3 апреля
доллар 27,59 грн
евро – 30,08 грн
Как сообщила пресс служба НБУ, положительные новости из Верховной Рады, которые приблизили Украину к новой программе сотрудничества с МВФ, "вероятно, ободрили валютный рынок".
Так, Национальный банк впервые с начала коронакризиса купил валюту на межбанковском валютном рынке. Объем выкупленной валюты составил 64 миллиона долларов.
Справка: курс доллара начал расти пару недель назад на фоне пандемии COVID-19 в мире. По состоянию на начало марта курс доллара к гривне находился на отметке в 24,7 грн/$. И всего за пару недель украинская гривня начала существенно падать по отношению к основным валютам.
Курс доллара в банках
При этом в банках курс снизился по сравнению с предыдущим днем. Американскую валюту продают уже за 27,27 грн/$, а покупают по 27,8 грн/$.
Курс в банках
finance.ua
Такая разница между продажей и покупкой говорит о том, что сейчас из-за ажиотажного спроса произошел перевес, который со временем должен быть исправлен.
Курс в обменниках
Доллар:
Покупка – 27 грн
Продажа – 27,57 грн
Курс доллара в обменниках
finance.ua
Евро:
Покупка – 29 грн
Продажа – 29,83 грн
Курс евро в обменниках
finance
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине официальный курс доллара по отношению к гривне на 31 марта составил 28,06 грн/$. Он снизился на 12 копеек по сравнению с предыдущим днем, евро же подорожал на 6 копеек – до 30,96 грн.
29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.