Курс доллара в Украине продолжил рост, а евро подешевел

Ярослав Маркин Mакроэкономика 09:45, 4.09.2020 Обновлено: 09:45, 4.09.2020

Официальный курс доллара в пятницу, 4 сентября, вырос на 4 копейки и установился на уровне 27,69 грн. А вот стоимость евро пошла вниз – до 32,73 грн (-6 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 4 сентября

  • 1 доллар США – 27,69 грн

  • 1 евро – 32,73 грн.

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Официальный курс валют.
НБУ

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 27,51 грн/$ (+1 коп.)

  • Продажа – 27,81 грн/$ (+2 коп.)

Курс доллара в банках.
kurs.com.ua

Евро:

  • Покупка – 32,32 грн/€ (-3 коп.)

  • Продажа – 32,85 грн/€ (-9 коп.)

Курс евро в банках.
kurs.com.ua

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 27,61 грн/$

  • Продажа – 27,81 грн/$

Курс доллара в обменниках.
kurs.com.ua

Евро:

  • Покупка – 32,72 грн/€

  • Продажа – 32,84 грн/€

Курс евро в обменниках.
kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 27,64 грн/$

  • Продажа – 27,61 грн/$

Курс доллара на черном рынке.
Минфин

Евро:

  • Покупка – 32,55 грн/€

  • Продажа – 32,65 грн/€

Курс евро на черном рынке.
Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в четверг, 3 сентября, вырос на 4 копейки и установился на уровне 27,64 грн. А вот стоимость евро пошла вниз – до 32,79 грн (-27 коп.).

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