Курс доллара в Украине продолжил рост, а евро подешевел

Курс доллара в Украине 4 сентября.
Официальный курс доллара в пятницу, 4 сентября, вырос на 4 копейки и установился на уровне 27,69 грн. А вот стоимость евро пошла вниз – до 32,73 грн (-6 коп.).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
1 доллар США – 27,69 грн
1 евро – 32,73 грн.
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Официальный курс валют. НБУ
Доллар:
Покупка – 27,51 грн/$ (+1 коп.)
Продажа – 27,81 грн/$ (+2 коп.)
Курс доллара в банках. kurs.com.ua
Евро:
Покупка – 32,32 грн/€ (-3 коп.)
Продажа – 32,85 грн/€ (-9 коп.)
Курс евро в банках. kurs.com.ua
Доллар:
Покупка – 27,61 грн/$
Продажа – 27,81 грн/$
Курс доллара в обменниках. kurs.com.ua
Евро:
Покупка – 32,72 грн/€
Продажа – 32,84 грн/€
Курс евро в обменниках. kurs.com.ua
Доллар:
Покупка – 27,64 грн/$
Продажа – 27,61 грн/$
Курс доллара на черном рынке. Минфин
Евро:
Покупка – 32,55 грн/€
Продажа – 32,65 грн/€
Курс евро на черном рынке. Минфин
Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в четверг, 3 сентября, вырос на 4 копейки и установился на уровне 27,64 грн. А вот стоимость евро пошла вниз – до 32,79 грн (-27 коп.).
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