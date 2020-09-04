Курс доллара в Украине продолжил рост, а евро подешевел

Официальный курс доллара в пятницу, 4 сентября, вырос на 4 копейки и установился на уровне 27,69 грн. А вот стоимость евро пошла вниз – до 32,73 грн (-6 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 4 сентября

1 доллар США – 27,69 грн

1 евро – 32,73 грн.

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Официальный курс валют. НБУ

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,51 грн/$ (+1 коп.)

Продажа – 27,81 грн/$ (+2 коп.)

Курс доллара в банках. kurs.com.ua

Евро:

Покупка – 32,32 грн/€ (-3 коп.)

Продажа – 32,85 грн/€ (-9 коп.)

Курс евро в банках. kurs.com.ua

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 27,61 грн/$

Продажа – 27,81 грн/$

Курс доллара в обменниках. kurs.com.ua

Евро:

Покупка – 32,72 грн/€

Продажа – 32,84 грн/€

Курс евро в обменниках. kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 27,64 грн/$

Продажа – 27,61 грн/$

Курс доллара на черном рынке. Минфин

Евро:

Покупка – 32,55 грн/€

Продажа – 32,65 грн/€

Курс евро на черном рынке. Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в четверг, 3 сентября, вырос на 4 копейки и установился на уровне 27,64 грн. А вот стоимость евро пошла вниз – до 32,79 грн (-27 коп.).

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