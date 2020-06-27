Доллар в Украине после выходных подешевеет: в НБУ озвучили новую стоимость

В Украине курс доллара после выходных, 30 июня, подешевеет на несколько копеек и достигнет отметки в 26,6 грн/$. Таким образом, сначала месяца гривня укрепится на 22 копейки.

Об этом говорится в опубликованных данных Национального банка Украины. Справочный курс евро увеличится с 29,91 до 29,95 грн. НБУ публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

НБУ В Украине за июнь подешевел доллар

Курс доллара в банковских учреждениях и обменниках сформируется уже после открытие рынка, 30 июня. Отметим, НБУ публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Отметим, на мировых финансовых рынках накануне произошла распродажа, фондовые рынки и сырье обрушились на более чем 5%, на фоне опасений новой волны пандемии и введения карантина. Развивающиеся страны на фоне таких опасений становятся непривлекательными для инвесторов, что отражается на падении стоимости активов и валют этих стран. Украина не исключение. Нерезиденты продолжают выходить из ОВГЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.