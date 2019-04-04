Доллар в Украине подешевеет: аналитик назвал новый курс 

В Украине курс доллара до 12 апреля будет колебаться около отметки 26,9 грн/$, что примерно на 10 коп./$ меньше действующего курса.

Об этом OBOZREVATEL сообщил аналитик Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн", – поясняет эксперт.

Официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, остался вблизи 27,08 грн. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 27,235/27,260 до 27,070/27,095 (-0,6%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,08/27,34 до 26,91/27,16 (-0,6%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей расширился с 0,9% до 1,0%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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