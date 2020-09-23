Доллар в Украине перестал расти: сколько стоит валюта в банках и обменниках

Ярослав Маркин Mакроэкономика 09:43, 23.09.2020

Официальный курс доллара в среду, 23 сентября, остался без изменений 28,20 грн. А стоимость евро снизилась на 8 копеек – до 33,11 грн.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 23 сентября

  • 1 доллар США – 28,20 грн

  • 1 евро – 33,11 грн.

Официальный курс валют.
НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 28,08 грн/$ (0 коп.)

  • Продажа – 28,33 грн/$ (0 коп.)

Курс доллара в банках.
kurs.com.ua

Евро:

  • Покупка – 32,77 грн/€ (-10 коп.)

  • Продажа – 33,29 грн/€ (-13 коп.)

Курс евро в банках.
kurs.com.ua

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 28,19 грн/$

  • Продажа – 28,26 грн/$

Курс доллара в обменниках.
kurs.com.ua

Евро:

  • Покупка – 32,95 грн/€

  • Продажа – 33,03 грн/€

Курс евро в обменниках.
kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 28,19 грн/$

  • Продажа – 27,77 грн/$

Курс доллара на черном рынке.
Минфин

Евро:

  • Покупка – 33,00 грн/€

  • Продажа – 33,10 грн/€

Курс евро на черном рынке.
Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара во вторник, 22 сентября, вырос на 3 копейки и установился на уровне 28,20 грн. А вот стоимость евро снизилась до 33,19 грн (-14 коп.).

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