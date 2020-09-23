Доллар в Украине перестал расти: сколько стоит валюта в банках и обменниках

Официальный курс доллара в среду, 23 сентября, остался без изменений – 28,20 грн. А стоимость евро снизилась на 8 копеек – до 33,11 грн.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 23 сентября
1 доллар США – 28,20 грн
1 евро – 33,11 грн.
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 28,08 грн/$ (0 коп.)
Продажа – 28,33 грн/$ (0 коп.)
Евро:
Покупка – 32,77 грн/€ (-10 коп.)
Продажа – 33,29 грн/€ (-13 коп.)
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 28,19 грн/$
Продажа – 28,26 грн/$
Евро:
Покупка – 32,95 грн/€
Продажа – 33,03 грн/€
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 28,19 грн/$
Продажа – 27,77 грн/$
Евро:
Покупка – 33,00 грн/€
Продажа – 33,10 грн/€
Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара во вторник, 22 сентября, вырос на 3 копейки и установился на уровне 28,20 грн. А вот стоимость евро снизилась до 33,19 грн (-14 коп.).