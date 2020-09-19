Доллар в Украине опустится ниже психологической отметки: аналитик озвучил прогноз

В Украине курс доллара в ближайшую неделю может опуститься с 28,11 до 27,9 грн/$, опустившись ниже психологической отметки.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил аналитик RoboForex Андрей Гойлов. "На последующую неделю пара доллар/гривна будет торговаться в ценовом канале 27,90-28,07, курс евро/гривна имеет тенденцию к росту до уровня 33,00-45,00 грн", – отмечает эксперт.

Отметим, Национальный Банк Украины практически всю прошедшую неделю вел борьбу за удержание курса гривны к доллару США. НБУ выступал продавцом в ценовом диапазоне 28,10-28,15 грн. В середине недели были предпосылки для возврата курса под уровень 28,00 грн, но в четверг доллар устоял. Гривна на межбанке с начала недели потеряла более 10 копеек. В четверг торги закрылись на уровне в 28,16 гривен к доллару США. Курс евро практически не изменился с открытия, оставшись на уровне в 33,24 грн.

"Будем внимательно следить за дальнейшими действиями Нацбанка, которые пока не указывают на намерения укрепить курс национальной валюты. Индекс доллара на мировых рынках после решения ФРС (аналога НБУ в США) по учетной ставке и последующей пресс-конференции, начал падать к минимумам 2018 года. В заявлении регулятора прозвучало сомнение в полном восстановлении экономики США ранее 2024 года", – добавляет эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.