Доллар в Украине может обвалиться: аналитик озвучил прогноз

В Украине курс доллара при позитивном сценарии уже в сентября может упасть с 25,2 до 24,7 грн/$.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, руководитель аналитического отдела Forex Club Андрей Шевчишин прогнозирует: в сентябре доллар при базовом сценарии стабилизируется около 25-25,8 грн. С другой стороны, если депутаты примут решение открыть рынок земли, крупный бизнес начнет возвращать капитал в страну, чтобы потратить деньги на покупку ранее недоступного актива, доллар может опуститься в цене до 24,7 грн.

Банки Европейского Союза испытывают нехватку долларов, поскольку ликвидность американской валюты сжимается

"Рекордный спрос на украинские внутренние долговые бумаги со стороны нерезидентов, вероятно, сохранится в сентябре, несмотря на снижение учетной ставки НБУ до 17%. В августе иностранные инвесторы смогли увеличить объем вложений в ОВГЗ на 18,9% до 84,5 млрд грн", – прогнозирует эксперт.

Почему дешевеет доллар

инвесторы воспринимают Украину как страну для быстрого заработка (из-за высоких ставок на ценные бумаги и жесткой монетарной политики НБУ);

экономика показала рекордный за последние годы рост во втором квартале 2019-го (на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);

политическая стабильность, готовность продолжить сотрудничество с МВФ.

Аналитик Егор Комов также отмечает: несмотря на традиционное ослабление в сентябре, в этом году ситуация переломилась и, скорее всего, девальвация ожидается в пределах очень резкого коридора. За доллар, прогнозирует эксперт, в сентябре будут просить от 25 до 26 грн.

"Нужно понимать, что любые резкие скачки это не есть хорошо. Нам нужно выполнять бюджет, планировать доходную часть. Так получилось, что заложенные в бюджет оценки выполнить будет очень сложно. Ожидалось, что доллар будет стоить значительно выше. Значит, больше должны были получить. Сейчас возможные дыры латаются, в том числе, новыми долгами", – поясняет Комов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

При этом гривня 31 июля в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал