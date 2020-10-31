Доллар в Украине достигнет новой отметки – прогноз аналитика

В Украине курс доллара в первую неделю ноября увеличится с 28,4 до 28,5 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. "Вероятно, в ближайшее время гривня еще несколько подешевеет и будет стремиться к отметке 28,5 гривен за доллар", – прогнозирует эксперт.

Отметим, курс гривны в пятницу, 30 октября, снизился до отметки 28,45 гривен за доллар после того, как представительство Евросоюза в Украине призвало правительство восстановить условия для эффективной работы антикоррупционных органов. Конституционный суд Украины отменил ряд антикоррупционных норм в законодательстве, в том числе уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

"Также, следует отметить негативные настроения инвесторов на мировых финансовых рынках. Все страны находятся в красной зоне на фоне рекордных заболеваний и вводимых жестких ограничений. Поэтому нерезиденты и инвесторы уходят в кэш и пытаются закрыть свои позиции, что оказывает дополнительное давление на рынок. Ко всему добавляется и фактор конца месяца, когда участники закрывают контракты", – рассказывает Шевчишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, зам председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.

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