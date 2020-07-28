Доллар упав до многомесячного минимума: аналитик назвал причины

Курс доллара 27 апреля упал до рекордно низких показателей. Доллар к евро достиг минимальной за 22 месяца отметки, также американская валюта упала до пятилетнего минимума по отношению к швейцарского франка. Главные причины – новая фаза конфликта между США и Китаем и проблемы с восстановлением американской экономики.

Об этом OBOZREVATEL заявил аналитик Егор Комов. "Доллар снизился даже по отношению к гривне, правда, куда менее значительно, чем по отношению к крупным мировым валютам. Причин для этого множество: начиная от закрытия консульств США в Китае и Китая в США и заканчивая неутешительными данными о восстановлении занятости", – поясняет аналитик.

По словам Комова, если ситуация будет развиваться в таком же направлении, то курс доллара может потерять еще около 5% по отношению к крупнейшим мировым валютам.

"В Украине из-за внутренних девальвационных факторов ожидать такого падения не стоит. Однако стабилизировать ситуацию внешний фактор поможет", – поясняет Комов.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украина понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.