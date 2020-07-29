Доллар США может потерять статус главной валюты мира – Goldman Sachs
Доллар США может потерять статус резервной валюты. Коллаж Обозревателя
Агентство Goldman Sachs спрогнозировало, что американский доллар может потерять статус резервной мировой валюты.
Одним из признаков этого является резкое повышение цен на золото, говорится в публикации Bloomberg.
Стратеги Goldman предупредили, что политика Федерального резерва США дополнительно печатать доллары с целью поддержать экономику во время коронакризиса вызывает "валютные опасения", что может положить конец господству доллара. Инвесторы беспокоятся, что дополнительная эмиссия вызовет инфляцию в будущем, когда они будут уходить от доллара и активно приобретать золото.
"Золото является последней инстанцией, особенно в условиях, подобных нынешней, когда правительства обесценивают свои бумажные валюты и опускают реальные процентные ставки до рекордных минимумов", – приводит агентство слова стратегов Goldman.
В настоящее время, по их словам, "существуют реальные опасения по поводу долговечности доллара США в качестве резервной валюты".
Как сообщал OBOZREVATEL, цены на золото в понедельник, 27 июля, обновили рекордный максимум, превысив отметку в $1930 за унцию (примерно 31,1 г).