Доллар США может потерять статус главной валюты мира – Goldman Sachs

Агентство Goldman Sachs спрогнозировало, что американский доллар может потерять статус резервной мировой валюты.

Одним из признаков этого является резкое повышение цен на золото, говорится в публикации Bloomberg.

Стратеги Goldman предупредили, что политика Федерального резерва США дополнительно печатать доллары с целью поддержать экономику во время коронакризиса вызывает "валютные опасения", что может положить конец господству доллара. Инвесторы беспокоятся, что дополнительная эмиссия вызовет инфляцию в будущем, когда они будут уходить от доллара и активно приобретать золото.

"Золото является последней инстанцией, особенно в условиях, подобных нынешней, когда правительства обесценивают свои бумажные валюты и опускают реальные процентные ставки до рекордных минимумов", – приводит агентство слова стратегов Goldman.

В настоящее время, по их словам, "существуют реальные опасения по поводу долговечности доллара США в качестве резервной валюты".

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на золото в понедельник, 27 июля, обновили рекордный максимум, превысив отметку в $1930 за унцию (примерно 31,1 г).