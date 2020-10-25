Доллар развернется на 180 градусов после выборов: что будет с гривней

В Украине после первого тура местных выборов начнется плавное укрепление гривни. Движение доллара развернется на 180 градусов, а валюта опустится к отметке около 28,2 грн/$.

Подробнее о том, как и почему изменится стоимость американской валюты в Украине – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как и почему изменится стоимость валюты

Доллар колеблется в рамках психологически приемлемых отметок как для населения, так и для бизнеса. Причин для девальвации нет. "На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн", – рассказывает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Член Совета Нацбанка Василий Горбаль заявил о том, что ситуация с курсом гривни стабильная и прогнозируемая, и в последнее время население не оказывало давления на стоимость иностранной валюты.

Примерно такой же прогноз OBOZREVATEL озвучил и аналитик RoboForex Андрей Гойлов. По его словам, на стоимость валюты будут влиять такие новости:

на заседании Правления НБУ по вопросам монетарной политики было решено сохранить учетную ставку на рекордно низкой отметке в 6,0%;

регулятор намерен и далее стимулировать экономический рост политикой "дешевых денег";

за 9 месяцев 2020 года темпы падения промышленного производства к аналогичному периоду 2019 года замедлились до 7,0% (в августе было 7,4%);

Согласно отчету МВФ о состоянии мировой экономики за октябрь, по ВВП на душу населения Украина проигрывает таким странам, как Косово и Вьетнам. "По валютной паре доллара/гривна ожидаю движение в диапазоне 28,22-28,35. Единая европейская валюта против гривны возобновит рост к уровню 33,55", – прогнозирует Андрей Гойлов.

Другого мнения придерживается аналитик ТелеТрейд Сергей Родлер. С начала месяца курс движется в диапазоне 28,20-28,40 грн за доллар. Каких-то ощутимых поводов для выхода за его пределы пока нет. Однако, как говорит аналитик, гораздо больше причин ожидать нацвалюту вблизи верхней, а не нижней отметки.

"Напряженность на международных площадках все еще сохраняется. Большие надежды возлагались на принятие новых экономических стимулов в США, но в среду оптимизм инвесторов рассеялся после того как Дональд Трамп обвинил демократов в намеренном затягивании переговоров перед президентскими выборами...По всей видимости, Нацбанк настроен помочь правительству достигнуть поставленных задач до конца года, а для этого потребуется плавно снизить курс до заложенном в бюджете уровне в 29,5 грн за доллар. Ожидаем курс вблизи отметки в 28,30 грн за доллар", – уверен Родлер.

МВФ улучшил прогноз для Украины

МВФ улучшил прогноз для Украины по валютному курсу и темпам снижения ВВП. На 2025 год аналитики МВФ ожидают курс гривни к доллару США на отметке в 28,10 (предыдущий прогноз – 28,70). Падение ВВП Украины ожидается на 7,2% (предыдущий прогноз – 8,2%).

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривни к доллару составит:

2020 год – 27,20 грн/доллар (предыдущий прогноз – 30,0 грн/$)

2021 год – 28,12 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,9 грн/$)

2022 год – 27,96 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,6 грн/$)

2023 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/$)

2024 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/$)

2025 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/$).

Как заявил министр финансов Сергей Марченко, курс доллара до конца года в Украине сильно не изменится, однако возможны определенные колебания. По его словам, сейчас существует определенный девальвационный тренд, однако он может быстро измениться на ревальвационный под влиянием тех или иных факторов.

Ключевой вопрос – размеры этих колебаний, если это колебания плюс-минус 10%, то это нормально. Министр подчеркнул, что фактор МВФ носит скорее технический характер. Влияет на ситуацию с обменным курсом экспорт-импорт, приток валюты в страну, утечка валюты из страны, инвестиции. МВФ – это также один из факторов притока валюты в страну, но это не основной фактор, а лишь один из них.