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1 февраля • обновлено в 12:24
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Доллар пробьет знаковую отметку: аналитик назвал новую стоимость

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В Украине курс доллара в первую неделю февраля пробьет психологическую отметку в 25 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club. "Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит падать и будет тестировать на прочность психологическую отметку 25 грн за доллар. При закрытии межбанка выше этого уровня, можно будет увидеть продолжение девальвации", – прогнозирует эксперт.

Курс доллара в Украине

Курс доллара в Украине

Новости
Курс биткоина преодолел психологическую отметку: как обогатились владельцы

Курс гривни продолжает снижаться, и национальная валюта торгуется на уровне 24,99 грн/$. Такая динамика наблюдается на фоне заявления Нацбанка Украины о том, что он ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2019 году до 3,3% с 3,5%. Кроме того, регулятор по базовому сценарию ожидает снижения учетной ставки до 7% годовых к концу 2020 года.

"Такое ослабление кредитно-денежной политики будет сдерживать инвесторов покупать облигации, доходность которых НБУ пытается удержать ниже 10%. На рынке наблюдается повышенный спрос на валюту, которую НБУ пытается сдерживать валютными интервенциями", – поясняет эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня доллар курс валют
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Да что вы все пугаете психологической отметкой ))))) Америка сколько хочешь вам этих фантиков напечатает - печатать гривны будет дороже
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