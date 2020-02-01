Доллар пробьет знаковую отметку: аналитик назвал новую стоимость

В Украине курс доллара в первую неделю февраля пробьет психологическую отметку в 25 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club. "Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит падать и будет тестировать на прочность психологическую отметку 25 грн за доллар. При закрытии межбанка выше этого уровня, можно будет увидеть продолжение девальвации", – прогнозирует эксперт.

Курс доллара в Украине

Курс гривни продолжает снижаться, и национальная валюта торгуется на уровне 24,99 грн/$. Такая динамика наблюдается на фоне заявления Нацбанка Украины о том, что он ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2019 году до 3,3% с 3,5%. Кроме того, регулятор по базовому сценарию ожидает снижения учетной ставки до 7% годовых к концу 2020 года.

"Такое ослабление кредитно-денежной политики будет сдерживать инвесторов покупать облигации, доходность которых НБУ пытается удержать ниже 10%. На рынке наблюдается повышенный спрос на валюту, которую НБУ пытается сдерживать валютными интервенциями", – поясняет эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозировал, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

В Украине курс доллара за первую неделю января снизился на 56 копеек.

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