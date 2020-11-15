Доллар пострадает из-за коронавируса: что будет с курсом после обновленного карантина

Курс доллара в Украине, как и во всем мире, в ближайшее время будет зависеть от ситуации с пандемией. Число выявленных случаев заражения уверенно растет, инвесторы боятся потерять деньги.

Аналитики при этом считают, что ужесточение карантина может привести к снижению курса доллара. О том, как и почему изменится курс валют в ближайшую неделю – читайте в материале OBOZREVATEL.

Коронавирус против доллара

Доллар в ближайшую неделю будет плавно снижаться, рассказывает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. По его оценкам, наличный доллар в банках может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн.

Более того, эксперт уверен, что в будущем обострение пандемии, карантин могут поспособствовать укреплению гривни. Мол, бизнес замедлится, спрос на валюту снизится. "В этих условиях, без вмешательства внешних шоков, к концу года доллар может остаться вблизи нынешнего уровня, около 28 грн. Причем, до конца года он вряд ли покинет пределы диапазона 27,5-28,5 грн", – рассказал Иосуб.

В Украине ввели "карантин выходного дня", поэтому объемы личного потребления снизятся. Что интересно, из фонда по борьбе с COVID-19 непосредственно сфера здравоохранения получит 14,33 млрд гривен, а на строительство дорог будет потрачено 33,72 млрд. Всего фонд составляет 65,95 млрд гривен. Как не удивительно, но объем расходов из фонда на дорожную инфраструктуру более чем вдвое превысит затраты на медицину во время второй волны коронавируса.

Сергей Родлер, аналитик ТелеТрейд, напомнил: компании Pfizer и BioNTech провели успешное испытание высокоэффективной вакцины от COVID-19. Однако, после непродолжительного оптимизма, инвесторы взглянули на текущее состояние дел более трезво. Даже если создание вакцины и завершится в ближайшие дни, то потребуется время, чтобы запустить ее в массовое производство и наладить логистику.

Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин спрогнозировал: в ближайшее время гривна будет двигаться под влиянием разнонаправленных факторов в диапазоне 28,1-28,25 гривен за доллар.

"Учитывая данные о новых зараженных коронавирусом в Украине, которые превысили 11750 человек в сутки, становится очевидно, что страна может в любой момент уйти на жесткий карантин, и сейчас все зависит от политической воли и противостояния бизнеса", – отметил эксперт.

По сути, валютный рынок пытается определить как адаптивный карантин и карантин выходного дня повлияют на потребительский рынок и спрос на импорт. Поскольку на выходные дни приходится свыше 50% выручки непродуктовых ритейлеров и сектора розничных услуг, очевидно, что спрос упадет. А значит – отвалится часть импортеров, что может снизить давление на курс.

Стоит ли продавать или покупать валюту

Аналитики отмечают: несмотря на значительные колебания курса, заработать на таких скачках будет крайне сложно. Даже опытные игроки не могут предугадать, как будет меняться курс и заработать на этом.

Правильный вариант: пытаться сохранить свои сбережения. Покупать валюту лучше ежемесячно, ровными порциями. А продавать также по необходимости.

Если вы в будущем планируете сделать покупку, стоимость которой зависит от курса доллара (например, приобрести автомобиль, недвижимость или импортный товар), то откладывать на нее лучше в валюте.

К слову, также в Украине с момента, как Нацбанк перестал устанавливать стоимость доллара, наблюдаются сезонные колебания. К примеру, летом, когда импортные выручки аграриев растут, курс доллара снижается. А с началом отопительного сезона, когда растут расходы на закупку газа за границей, курс доллара наоборот – растет.