Доллар обвалился до рекордной за два года отметки: что произошло

Соотношение доллара к другим мировым валютам снизилось до минимальной за два года отметки. При этом европейская валюта (евро) держалась на уровне 1,21 доллара.

Об этом сообщает издание Reuters. Есть несколько причин такой тенденции. Так, законодатели в Вашингтоне не смогли прийти к соглашению об экономических стимулах, которые помогут ослабить влияние COVID-19 в Соединенных Штатах.

Кроме того, аппетит к риску был также усилен оптимизмом по поводу недавних событий в отношении развертывания вакцин против COVID-19. В среду Великобритания одобрила вакцину Pfizer Inc.

Джоэл Крюгер, рыночный стратег LMAX Group, сказал, что ожидание дальнейшего стимулирования означает, что рынки по-прежнему смотрят в лучшую сторону. "Рынок в настоящее время сосредоточен на том, чтобы продолжать игнорировать любой риск ухудшения ситуации и продолжать фиксироваться на любых позитивных изменениях, связанных с вакциной", – сказал Крюгер.

Европейский центральный банк заявил, что предоставит дополнительные стимулы, чтобы помочь еврозоне, на своем заседании 10 декабря. Как отмечают стратеги ING, движение евро в значительной степени обусловлено слабостью доллара.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.