Доллар начал неделю с подорожания: курс валют на 20 июля
Официальный курс доллара в понедельник, 20 июля, вырос и установился на уровне – 27,36 грн (+8 коп.). Справочный курс евро составил 31,25 грн (+12 коп.).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 20 июля
100 долларов США – 2736 грн;
100 евро – 3125 грн.
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,32 грн/$
Продажа – 27,45 грн/$
Евро:
Покупка – 31,34 грн/€
Продажа – 31,46 грн/€
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 27,34 грн/$
Продажа – 27,45 грн/$
Евро:
Покупка – 31,34 грн/€
Продажа – 31,46 грн/€
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 27,38 грн/$
Продажа – 27,44 грн/$
Евро:
Покупка – 31,05 грн/€
Продажа – 31,12 грн/€
Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в пятницу, 17 июля, вырос и установился на уровне – 27,27 грн (+15 коп.). Справочный курс евро составил 31,12 грн (+9 коп.).