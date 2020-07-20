Доллар начал неделю с подорожания: курс валют на 20 июля

Ярослав Маркин Mакроэкономика 09:35, 20.07.2020 Обновлено: 09:45, 20.07.2020

Официальный курс доллара в понедельник, 20 июля, вырос и установился на уровне27,36 грн (+8 коп.). Справочный курс евро составил 31,25 грн (+12 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 20 июля

  • 100 долларов США – 2736 грн;

  • 100 евро – 3125 грн.

Курс валют в Украине
НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 27,32 грн/$

  • Продажа – 27,45 грн/$

Курс валют в Украине
Минфин

Евро:

  • Покупка – 31,34 грн/€

  • Продажа – 31,46 грн/€

Курс валют в Украине
Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 27,34 грн/$

  • Продажа – 27,45 грн/$

Курс валют в Украине
kurs.com.ua

Евро:

  • Покупка – 31,34 грн/€

  • Продажа – 31,46 грн/€

Курс валют в Украине
kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 27,38 грн/$

  • Продажа – 27,44 грн/$

Курс валют в Украине
Минфин

Евро:

  • Покупка – 31,05 грн/€

  • Продажа – 31,12 грн/€

Курс валют в Украине
Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в пятницу, 17 июля, вырос и установился на уровне – 27,27 грн (+15 коп.). Справочный курс евро составил 31,12 грн (+9 коп.).

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