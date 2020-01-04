Доллар, коммуналка и зарплаты: прогнозы для украинцев на 2020 год

В 2020 году украинцев ждет целый ряд новшеств. Что будет с долларом, вырастут ли зарплаты и как изменится рынок труда, читайте в прогнозах от OBOZREVATEL.

Доллар пойдет вверх (возможно, резко)

В новом году курс доллара ожидает неопределенность. По прогнозам эксперта Игоря Гарбарука, он будет расти, однако неизвестно, до какой отметки. В лучшем случае – около 27 гривень за единицу валюты. В худшем – свыше 30.

"Так как в бюджете появилась дыра, Минфин при содействии Нацбанка взялись за продажи облигаций национального займа. И напродавались настолько, что привели в страну спекулятивный капитал. Они создали, фактически, финансовую пирамиду, выходы из которой могут быть разными. Если в Украине в ближайшем будущем войдут деньги МВФ на уровне 5,5 млрд гривень, то это будет достаточно мягкий сценарий выхода из ситуации. Если не зайдут, то оптимистичные сценарии с курсом 24,7-27 гривен за доллар будут необъективными. Тогда доллар может стоить 31 или 33 гривни", – спрогнозировал Гарбарук.

Зарплаты вырастут, но не сильно

Также в 2020 году ожидается рост зарплат, однако не такой быстрый, как в предыдущие годы. Согласно данным Кабинета Министров Украины, средняя зарплата составит 12 497 гривень, но Нацбанк дает менее оптимистические прогнозы – 11 736 гривень.

Кроме того, в Кабмине озвучили и реальное увеличение зарплат, учитывающее и рост цен. Этот показатель составит 10,1% по сравнению с 2019 годом.

HR-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина в комментарии OBOZREVATEL назвала цифры повыше – 10-15% прироста. Объясняет она это просто – в Украине довольно много неэффективных работников, поэтому и платить больше им не станут.

"Эффективность работы наших сотрудников не настолько высока, чтоб им денег из левого рукава и из правого отсыпать", – подметила Пашкина.

В Украине ожидается рост зарплат

Украинский рынок труда может лишиться "мозгов"

В 2020 году украинский рынок труда может претерпеть некоторые изменения. Из-за либерализации рынка труда в Германии туда могут уехать украинские айтишники, медики и другие люди "интеллектуальных" профессий. Таким мнением с OBOZREVATEL поделилась специалист исследовательского центра международного кадрового портала HeadHunter Юлия Дрожжина.

По нашим исследованиям, повышается спрос на миграцию не среди рабочих и сезонных работников. Скажем так: если активно уезжали руки, то сейчас активно начнут уезжать мозги. И причины для этого другие: если одни едут за более хорошими заработками, то другие уезжают от ощущения нестабильности. За лучшими карьерными и профессиональными возможностями", – поделилась Дрожжина.

При этом ТОП-5 самых популярных сфер в новом году не изменится:

IT;

продажи;

маркетинг;

пиар-менеджмент;

административный персонал.

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Биткоин может снова взлететь

Самая популярная криптовалюта сейчас находится в довольно нестабильном положении. Биткоин либо упадет до отметки в $7000, либо подскочит до $7800.

Сейчас он стоит $7289 и достиг области незначительной поддержки, как говорят эксперты. На сегодняшний день биткоин торгуется внутри нисходящего канала, и если цена завершит формирование новой волны, то он может вырасти.

"Если цена повторит этот же паттерн, то она снова сформирует свечу бычьего поглощения, направленную на максимумы диапазона в районе 7800 долларов", – добавили эксперты.

При этом, о таком сценарии говорят с большей вероятностью, чем о падении его стоимости.

Судьба биткоина пока неопределена

Коммуналка может подешеветь

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что уже в январе людям могут прийти платежки на 30% ниже. Решение, которое позволит это сделать, было принято на Совете развития территорий и общин.

"Правительство сегодня приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Это результат совместной работы нашей команды и президента Украины Владимира Зеленского. С сегодняшнего дня теплопоставщики могут пересчитать платежки. По нашим расчетам, платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%", – заявил Гончарук.

Фактически, это снизит платежки в среднем на 300-400 гривень, а ответственность за это возложили на местные власти. Им, по словам премьера, переданы все механизмы для корректировки и перерасчета цены на газ.

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