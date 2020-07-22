Доллар и евро в Украине замедлили рост: сколько стоят в банках и обменниках
Официальный курс доллара во вторник, 21 июля, вырос и установился на уровне – 27,66 грн (+6 коп.). Справочный курс евро составил 31,67 грн (+8 коп.).
Об этом говорится на сайте НБУ. Накануне официальный курс доллара поднялся сразу на 24 копейки, а евро – на 33 копейки.
Курс НБУ на 21 июля
100 долларов США – 2766 грн;
100 евро – 3167 грн.
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,56 грн/$
Продажа – 27,87 грн/$
Евро:
Покупка – 31,30 грн/€
Продажа – 31,87 грн/€
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 27,87 грн/$
Продажа – 28,00 грн/$
Евро:
Покупка – 32,07 грн/€
Продажа – 32,29 грн/€
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 27,85 грн/$
Продажа – 27,98 грн/$
Евро:
Покупка – 31,78 грн/€
Продажа – 32,00 грн/€
Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара во вторник, 21 июля, вырос и установился на уровне – 27,60 грн (+24 коп.). Справочный курс евро составил 31,59 грн (+33 коп.).