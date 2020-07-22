Доллар и евро в Украине замедлили рост: сколько стоят в банках и обменниках

Ярослав Маркин Mакроэкономика 09:46, 22.07.2020 Обновлено: 09:48, 22.07.2020

Официальный курс доллара во вторник, 21 июля, вырос и установился на уровне27,66 грн (+6 коп.). Справочный курс евро составил 31,67 грн (+8 коп.).

Об этом говорится на сайте НБУ. Накануне официальный курс доллара поднялся сразу на 24 копейки, а евро – на 33 копейки.

Курс НБУ на 21 июля

  • 100 долларов США – 2766 грн;

  • 100 евро – 3167 грн.

Курс валют в Украине 22 июля
НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 27,56 грн/$

  • Продажа – 27,87 грн/$

Курс валют в Украине 22 июля
Минфин

Евро:

  • Покупка – 31,30 грн/€

  • Продажа – 31,87 грн/€

Курс валют в Украине 22 июля
Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 27,87 грн/$

  • Продажа – 28,00 грн/$

Курс валют в Украине 22 июля
kurs.com.ua

Евро:

  • Покупка – 32,07 грн/€

  • Продажа – 32,29 грн/€

Курс валют в Украине 22 июля
kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 27,85 грн/$

  • Продажа – 27,98 грн/$

Курс валют в Украине 22 июля
Минфин

Евро:

  • Покупка – 31,78 грн/€

  • Продажа – 32,00 грн/€

Курс валют в Украине 22 июля
Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара во вторник, 21 июля, вырос и установился на уровне – 27,60 грн (+24 коп.). Справочный курс евро составил 31,59 грн (+33 коп.).

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