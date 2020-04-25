Доллар для украинцев подорожает: в Нацбанке показали новую стоимость

В Украине курс доллара после выходных, 27 апреля, увеличится с 27,01 до 27,14 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных Национального банка Украины. Девальвация на 13 коп./$ – возможная динамика на начало следующей недели. При этом стоит отметить, что НБУ публикует справочное значение курса гривни к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

НБУ

Отметим, в 2020 году курс гривни упадет на 25%, тогда как в прошлом году гривня укрепилась на 14%, с начала текущего года курс нацвалюты упал почти вполовину от прогноза. Об этом говорится в прогнозе аналитиков рейтингового агентства Fitch Ratings. И вот почему:

Банковская система страны преодолела негативное влияние коронавируса. В НБУ считают, что ажиотажный спрос как со стороны бизнеса, так и со стороны населения спал.

Рынок сохраняет девальвационные ожидания, и укрепление курса будет использоваться для новых покупок, как только появится дополнительная ликвидность.

Шансы на заключение договора с МВФ и снижение спроса со стороны импортеров постепенно исчерпывают свое влияние на рынок. Для дальнейшего укрепления гривни нужны будут новые драйверы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.

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