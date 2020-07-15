У России впервые в истории поменялся основной источник дохода

Доходы России от продажи золота впервые в ее истории превысили поступления от экспорта газа.

За последний год вывоз драгоценного металла за рубеж вырос в 14 раз. Это следует из данных Федеральной таможенной службы РФ (ФТС) и Центрального банка РФ (ЦБ), сказано в публикации РБК.

"Только за апрель и май российские компании экспортировали 65,4 т золота на $3,58 млрд. За эти два месяца "Газпром", обладающий монополией на экспорт трубопроводного газа, продал за рубеж топлива на $2,4 млрд. По предварительной оценке ЦБ РФ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца", – говорится в материале.

Исторический рекорд

Авторы отмечают, что такая ситуация сложилась впервые в современной российской истории.

"В апреле – мае прошлого года Россия экспортировала драгметалла на $247 млн, а в первом квартале 2020 года – на $1,4 млрд. Таким образом, за год продажи выросли более чем в 14 раз, а по сравнению с январем – мартом – в 2,5 раза", – сказано в публикации.

При этом доходы "Газпрома" от экспорта газа во втором квартале 2020 года, по оценке ЦБ, упали вдвое по сравнению с первым кварталом и в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до $3,5 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, средняя цена экспорта газа "Газпрома" в мае 2020 года снизилась до $94 за тысячу кубометров, что является ниже стоимости безубыточных поставок в Европу.

16 июня российская корпорация "Газпром" начала демонтировать трубы, по которым газ поставляется через территорию Украины.