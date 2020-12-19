Доходы и расходы госбюджета-2020 будут выполнены в полном объеме – Марченко

Расходы госбюджета Украины на текущий 2020 год будет выполнено в полном объеме, а доходы – даже перевыполнено.

Об этом в "Свободе слова Савика Шустера" завил министр финансов Сергей Марченко. Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 18 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У нас есть все основания считать, что мы выполним бюджет в этом году как по доходам, так и по расходам. Более того – доходы будут перевыполнены", – сказал он.

Марченко отметил, что в связи с этим всем украинцам "можно спокойно ожидать Нового года", поскольку граждане получат зарплаты, пенсии и другие выплаты.

"Будут профинансированы также капитальные расходы", – добавил министр.

По его мнению, говорить, "что что-то не работает", сейчас нельзя. "Это я вам гарантирую как министр финансов", – подчеркнул Марченко.

Глава ведомства также отметил, что на декабрь объем непроведенных расходов составил 190 млрд гривен.

Напомним, в эфире "Свободы слова Савика Шустера" премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал статьи госбюджета-2021 о повышении зарплат медиков и "коронавирусных" доплатах в 300%.

Более детально о принятом на 2021 год бюджете можно почитать в нашем материале по ссылке.

Предлагаем посмотреть фрагмент программы:

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский считает, что за основу государственного бюджета на следующий год взяты показатели, не соответствующие действительности. План роста ВВП на уровне 4,6% не удастся выполнить, уверен экономист.