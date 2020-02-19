Догонять Польшу 20 лет: в МВФ дали неутешительный прогноз по росту украинской экономики

Украине понадобится 20 лет и стабильный ежегодный экономический рост на 6%, чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши.

С таким заявлением 19 февраля на макроэкономической дискуссии Американской торговой палаты в Киеве выступил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, передает "Интерфакс-Украина".

Йоста Люнгман дал неутешительный прогноз по росту украинской экономики finbalance.com.ua

"Это долгосрочный проект, невозможно завершить реформы в течение нескольких лет. Украина должна поддерживать эти реформы все 20 лет, надо терпение, чтобы хотя бы догнать соседей", – сказал он.

По словам Люнгмана, структурные реформы позволят обеспечить необходимые для такого роста инвестиции и повышение продуктивности. Он пояснил, что речь идет о достижении уровня ВВП на душу населения почти в 30 тысяч долларов по паритету покупательной способности.

В свою очередь ведущий экономист Европейского банка реконструкции и развития Димитар Богов подчеркнул, что Украине нужно расти на 7% в год, чтобы догнать соседние экономики. Если Украина сможет на 50% сократить отставание в уровне управления по сравнению со странами G-7, это добавит 1,2% роста ежегодно.

Экономист также назвал основную угрозу для украинской экономики – это потеря макроэкономической стабильности, которая и является основной роста.

Как сообщал OBOZREVATEL, решение Международного валютного фонда по новому траншу на 5,5 миллиардов долларов для Украины может быть принято не раньше второго квартала 2020 года или же затянуться до лета. Это связано с тем, что Украине не выполнила одно из главных условий МВФ.

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