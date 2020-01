"Для нас это вопрос выживания!" Зеленский в Давосе сравнил Украину с Google

Президент Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе призвал бизнесменов инвестировать в Украину.

В ходе выступления в среду, 22 января, Зеленский заявил, что "Украина – это именно то место, где случаются чудеса".

"Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. Мы одна из немногих стран, которая позволяет зарабатывать высокий доход. Сегодня мы недоинвестированные и недолюбленные", – заявил Зеленский.

По его словам, "Украина становится стабильным и предсказуемым рынком со значительными возможностями для расширения бизнеса".

"Для нас это даже вопрос собственного выживания, а для вас – стабильность в регионе, а значит и в Европе в целом. Что значит не инвестировать в Украину сегодня? Это значит стать Джорждем Беллом, который в 1999 году отказался купить Google за миллион долларов. Так что do not miss out Ukraine [не "упустите" Украину]", – добавил президент.

