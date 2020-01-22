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22 января • обновлено в 19:31
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"Для нас это вопрос выживания!" Зеленский в Давосе сравнил Украину с Google

1.4т
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Президент Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе призвал бизнесменов инвестировать в Украину.

В ходе выступления в среду, 22 января, Зеленский заявил, что "Украина – это именно то место, где случаются чудеса".

"Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. Мы одна из немногих стран, которая позволяет зарабатывать высокий доход. Сегодня мы недоинвестированные и недолюбленные", – заявил Зеленский.

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Зеленский в Давосе

Зеленский в Давосе

По его словам, "Украина становится стабильным и предсказуемым рынком со значительными возможностями для расширения бизнеса".

"Для нас это даже вопрос собственного выживания, а для вас – стабильность в регионе, а значит и в Европе в целом. Что значит не инвестировать в Украину сегодня? Это значит стать Джорждем Беллом, который в 1999 году отказался купить Google за миллион долларов. Так что do not miss out Ukraine [не "упустите" Украину]", – добавил президент.

Зеленский в Давосе сравнил Украину с Google

Зеленский в Давосе сравнил Украину с Google

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский в Давосе сделал громкое заявление о Донбассе, сообщив, что Украина готова завершить войну буквально сегодня.

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Читайте все новости по теме "Инвестиции в Украину" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Инвестиции в Украину Экономический форум в Давосе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Швейцария Давос
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Украина – это именно то место, где случаются чудеса". Ага. Туда попал и там исчез. Это про инвестиции. Пока)
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1
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
"Сегодня мы недоинвестированные и недолюбленные" Это финиш))) Выражаясь русским языком, окраине недоплатили за недотрах))) у-ха-ха))) Зеля жжет))))
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3
1
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Чистяков Шурик, недолюбили, а точнее не заплатили заокеанские хозяева, так теперь под весь мир ляжет, который с ними, ага)
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0
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
"недоинвестированные и недолюбленные" - как неудачная и невостребованная проститутка
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2
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