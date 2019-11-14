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14 ноября • обновлено в 11:06
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Дмитрий Белоцерковец
Дмитрий Белоцерковец
Политик Все статьи автора

Держбюджет 2020 – пограбунок місцевого самоврядування

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Мінфін урізав джерела доходів місцевих бюджетів, поклавши на органи місцевого самоврядування додаткові витрати. Якщо детальніше, у 2020 році місцеві бюджети не отримають:

  • 7,7 млрд грн, оскільки скасовується зарахування до місцевих бюджетів частки з акцизу на пальне

  • 2,2 млрд грн, оскільки знову не буде індексації нормативної грошової оцінки землі

  • 2,9 млрд грн, оскільки інфраструктурна субвенція для ОТГ не збільшена, а кількість об’єднаних громад зросла

  • 27,5 млрд грн субвенції на освіту, а це - зарплати освітян, які, виходячи з реформи, мали б збільшитися. Однак без бажання збільшувати видатки на відповідні статті це неможливо

  • 39 млрд грн на повне забезпечення програми державних гарантій медичного обслуговування. А це кошти, необхідні для зарплат медикам, закупівлю обладнання, інсуліна тощо

  • 12,1 млрд грн на утримання закладів освіти та медицини через недостатній розмір відповідної дотації.

Також місцеві бюджети будуть вимушені нести додаткові навантаження:

  • 14,6 млрд грн на підвищення зарплат педагогічним працівникам, передбачене постановами Уряду. При цьому збільшення доходів місцевих бюджетів не передбачено

  • 6 млрд грн на оплату гарантованих державою, а не містами пільг. Наприклад, пільговий проїзд у транспорті

  • 7 млрд грн на оплату штрафів та пені енергопостачальникам за несвоєчасне перерахування з державного бюджету місцевим коштів на пільги та субсидії. Це найбільша несправедливість, коли за нефахові дії Уряду мають сплачувати місцеви бюджети.

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Крім того, не передбачено 19 млрд грн компенсації різниці в тарифах на послуги ЖКГ, яка виникла через підняття цін на газ, запровадження ринку електроенергії та інших рішень держави.

Який висновок? З таким станом речей місцеве самоврядування не зможе забезпечити навіть мінімальні поточні потреби на життєдіяльність громад - медицину, освіту, соціалку, ЖКГ тощо. Це стосується усіх громад – від найбільших міст та столиці до найменших сіл, селищ, ОТГ!

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Автор
Дмитрий Белоцерковец Дмитрий Белоцерковец
Тема
Госбюджет-2020
Место
Украина
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Ну, БригадіЗЄ треба ж на щось жити...
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