Депутаты грозятся перекрыть дорогу: как на украинцев повлияет сокращение большинства районов

В Украине из 490 районов оставили всего 136: тысячи чиновников по всей стране лишатся работы, бюджеты сольют, а районные советы ликвидируют. В некоторых селах уже грозятся перекрыть дорогу из-за "решения из Киева", в то время как сами парламентарии уверены: реформа правильная.

OBOZREVATEL пообщался с представителями ликвидированных районов, авторами инициативы и независимыми экспертами и отвечает на главные вопросы о том, к чему приведет "новый этап децентрализации".

Кто лишится работы?

С 2020 года районных больниц в Украине не останется, все они будут финансироваться через Национальную службу здоровья (из государственного бюджета). Также новшество не повлияет и на количество полицейских, экстренных служб и т.д.

А вот чиновники районных советов пострадают. На них в следующем году планируют сэкономить от 1,4 до 3 млрд грн. В среднем один такой чиновник обходится в 133 тыс. грн на год. По оценкам OBOZREVATEL (исходя из данных бюджетов) из 48,1 тыс. сотрудников районных советов без работы могут остаться около 10,5 тыс. человек.

Это не только чиновники, но и уборщики, охранники, секретари и т.д. Глава Иванковского районного совета Валерий Потиенко рассказывает: у него под сокращения попадут 13 человек. Куда их трудоустроить – пока не понятно. Но главная проблема – заберут бюджет. "Сейчас в Бюджетном кодексе написано, что деньги из зоны отчуждения, налоги, идут в район. Мы, в Иванкове, в основном пострадавшие от катастрофы. Наш район попал под сокращение и нас решили объединить в Вышгородском районе. Если все деньги пойдут им, это будет несправедливо. Уже сейчас депутаты говорят, что готовы перекрывать дорогу, пусть в Чернобыль через Славутич ездят, мы все это сдерживаем", – рассказал OBOZREVATEL Потиенко.

Кстати, о том, что нужно изменить Бюджетный кодекс, говорят и в Ассоциации городов Украины. Вместо районов отчисления должны получать ОТГ, тогда не будет проблем.

Глава райсовета рассказывает: на выборы он все равно пойдет: в ОТГ или в новый район. В Минрегионе же уверены: сотрудники мелких районных советов просто проедают бюджеты, при этом работы из-за децентрализации у них просто не останется. И вот почему:

львиную долю полномочий районных советов уже передали в ОТГ (объединенные территориальные громады);

при большом количестве районов они фактически дублируют полномочия объединенных территориальных громад;

если бы реформу не провели сейчас, прошли бы выборы и во всех районах избрали бы депутатов.

Нардеп Виталий Безгин рассказывает OBOZREVATEL: все административные услуги (или почти все) можно будет получить в своей территориальной общине. Мол, ехать в район не придется. При этом экс-вице-премьер Павел Розенко говорит: сейчас на уровне районов работают местные органы соцзащиты. Предусмотрено ли перераспределение их функций и не повлияет ли укрупнение на качество и скорость предоставления услуг – большой вопрос.

Где можно получить услуги от государства? Район теперь будет дальше?

Глава ОТГ Славского Владимир Бега рассказывает OBOZREVATEL: в его общине уже сейчас предоставляют 85% административных услуг. И до укрупнения районов ездить туда для получения справок или оформления чего-либо не нужно было.

При этом экс-вице-премьер Геннадий Зубко добавляет: государство передаст ОТГ вопросы образования, здравоохранения и социальной защиты, а область – ремонт и строительство дорог. "Пока у общин есть средства на ремонт коммунальных дорог, которые находится в населенных пунктах. Ожидаем, что часть средств из государственного дорожного фонда будет направлена ​​в объединенные районы и ускорится развитие инфраструктуры", – рассказал Зубко.

Новые районы Украины: в Раде пояснили, что изменится

Почти все административные услуги, если реформу удастся реализовать, можно будет получить на местах в Центре предоставления админуслуг (ЦПАУ). Там должны и вклеивать фотографии, и оформлять разводы и социальные выплаты.

Но это при условии, что местная власть заберет на себя все функции районов. Есть риски, что получится это не у всех, ближайший центр административных услуг окажется дальше, чем закрытая районная администрация.

А как пройдут местные выборы?

Украинцы права голоса не лишатся: они смогут выбирать депутата своей местной громады, депутата областного совета и депутата районного совета. Но вот район, возможно, переименуют. Например, если раньше жители Иванкова выбирали депутатов Иванковского райсовета, то теперь будут голосовать за членов Вышгородского райосвета.

Придется ли менять регистрацию и место рождения в паспорте?

Нет, все документы остаются действительными. И документы, подтверждающие право собственности на недвижимость, и паспорт. То есть украинцам менять ничего не придется.

Есть отдельное правило для юридических лиц – они со временем должны переоформить бумаги с указанием правильного названия района. Отметим, по такому же принципу происходила процедура переименования улиц, городов и областей. В паспортах украинцев до сих пор указаны улицы Ленина, Дзержинского, города Днепропетровск и Днепродзержинск. Хотя эти названия, как и десятки других, уже давно заменили.

Саму идею укрупнения районов поддерживают даже те, кто сейчас работает в советах. Однако важно при этом, чтобы люди просто не лишились рабочего места: например, свою же работу они могут делать в объединенных общинах или расширенных администрациях.

Кроме того, если все полномочия передают в ОТГ и области, правильно было бы внести изменения и в Бюджетный кодекс. Иначе по всей стране придется "гасить пожары", когда депутаты следом за своими кабинетами пойдут перекрывать дороги.