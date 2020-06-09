Первый транш кредита МВФ в сумме $1,9 млрд пойдет на покрытие дефицита государственного бюджета.

Касательно других траншей вопрос пока не решен. Об этом сказал постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан в эфире одного из телеканалов, сообщил "РБК-Украина".

Кредит МВФ

По словам Мокана, у него нет сомнений относительно того, что МВФ одобрит новую программу для Украины, поскольку не осталось оснований, чтобы отказать.

После этого, "меморандум будет опубликовано и представлено для публичного ознакомления", сказал он.

"Речь идет действительно о $1,9 млрд транша. И эти средства, именно первый транш, пойдут на покрытие дефицита бюджета на 20-й год", – сказал Мокан.

Он добавил, что эти средства уже расписаны. А вот в отношении двух других траншей продолжаются дискуссии.

Как сообщал OBOZREVATEL, для получения нового кредита от МВФ Украина должна отменить регулирование тарифов на газ и провести налоговую реформу. Кроме того, есть условия, которые касаются медицинской реформы и работы государственных предприятий.

Благодаря кредиту Международного валютного фонда Украина сможет профинансировать дефицит государственного бюджета. Первый транш составит 2,1 миллиарда долларов.

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