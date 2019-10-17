Делегация Украины впервые встретилась с МВФ по новой программе: появились подробности

Украинская делегация в Вашингтоне встретилась с заместителем директора Международного валютного фонда Девидом Липтоном.
Об этом глава Нацбанка Яков Смолий сообщил в Twitter. "Первая из встреч с МВФ состоялась сегодня (16 октября, - Ред.). Вместе с руководителями Минфина и Минэкономики общались с заместителем директора МВФ Девидом Липтоном. Переговоры о новой долгосрочную программу сотрудничества продолжаются", – написал Смолий.
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Перша із зустрічей з #МВФ відбулася сьогодні. Разом із очільниками @MinFin_Ukraine та @mineconomdev спілкувалися із заступником директора @IMFNews Девідом Ліптоном @Lipton_IMF. Переговори про нову довгострокову програму співпраці тривають. pic.twitter.com/ZxzNnAEaLG— Yakiv Smolii (@YSmolii) 16 жовтня 2019 р.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В НБУ сообщили, что уже до конца 2019 года Международный валютный фонд предложит Украине новую программу сотрудничества и выделит 2 млрд долларов первого транша кредита по новой программе.
Позже министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина прекратит сотрудничество с МВФ после того, как будет выплачена текущая кредитная программа.
При этом экономист Виктор Скаршевский заявил, что Украине вряд ли удастся завершить сотрудничество с МВФ после окончания новой программы, поскольку через 1-1,5 года грянет очередной кризис.
26 сентября СМИ обнародовали информацию, что Украина не смогла договориться о новой программе кредитования МВФ во время визита миссии Фонда в Киев.
Миссия Международного валютного фонда назвала условия для дальнейшего сотрудничества с Украиной. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией и уменьшении роли олигархов в экономике.
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Несмотря на попытки бизнесмена Игоря Коломойского вернуть контроль над национализированным ПриватБанком, диалог Украины с МВФ будет продолжаться. Однако эта ситуация является важным индикатором для Фонда, заявила Рожкова.
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