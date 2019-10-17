Делегация Украины впервые встретилась с МВФ по новой программе: появились подробности

Украинская делегация в Вашингтоне встретилась с заместителем директора Международного валютного фонда Девидом Липтоном.

Об этом глава Нацбанка Яков Смолий сообщил в Twitter. "Первая из встреч с МВФ состоялась сегодня (16 октября, - Ред.). Вместе с руководителями Минфина и Минэкономики общались с заместителем директора МВФ Девидом Липтоном. Переговоры о новой долгосрочную программу сотрудничества продолжаются", – написал Смолий.

twitter.com

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