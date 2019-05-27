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"Будет тотальное обнищание": Украину предупредили о последствиях дефолта

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Украина в случае объявления дефолта сможет несколько месяцев поддерживать экономику за счет собственных резервов, однако затем последует обвал гривни, инфляция и дефицит товаров широкого потребления.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, оценивая заявление олигарха Игоря Коломойского о возможном дефолте страны.

"Представим картину – Украина объявила дефолт. На сегодняшний момент Украина активно завозит импорт. Она имеет отрицательное сальдо торгового баланса. Это значит, что мы значительно больше завозим, чем вывозим. Вывозим же мы сырье, завозим конечный продукт. Речь не только о бытовой технике, автомобилях, компьютерах, а обо всем, что мы потребляем, кроме продуктов, поскольку 90% того, что мы едим – украинского производства", – рассказал экономист.

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Пендзин отметил, что валютные резервы Украины на сегодняшний момент составляют 20 млрд долларов.

"Эта разница в торговом балансе будет покрываться за счет валютных резервов. Мы все равно продолжим что-то потреблять, потому правительство будет продолжать завозить импорт, но оплачивать его будем не из привлеченных средств, потому что нам в долг больше никто давать не будет, а из резервов. Резервы закончатся быстро, за 6 месяцев их не будет", – подчеркнул эксперт.

Дальше, по его словам, в стране возникнет дефицит товаров широкого потребления, поскольку их не за что будет закупать.

"Резко упадет курс гривни. Валюты в стране не будет, обменный курс упадет. При падении курса и отсутствии завоза импорта появится дефицит, который стремительно приведет к росту цен. Будет обесценивание доходов населения, депозитов, остатков на счетах, будет тотальное обнищание", – объяснил Пендзин.

Он привел пример Венесуэлы, где годовая инфляция составила 70 000%.

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Экономист также отметил, что у Украины нет оснований отказываться платить по собственным внешним долгам.

"Как вы считаете, при нормальной ситуации, при том, что есть валютные резервы, при том, что у нас более-менее нормальные отношения с кредиторами, есть ли финансовые основания заявить, что мы полностью отказываемся от выполнения ранее взятых на себя обязательств? Украина в достаточно сложных переговорах сделала в 2015 году реструктуризацию долгов. 2019-й – первый год возврата долгов, реструктуризированных в 2015 году. Один раз кредиторы пошли нам навстречу и сделали реструктуризацию. На мой взгляд, в чисто психологическом аспекте это нехорошо", – добавил он.

"Будет тотальное обнищание": Украину предупредили о последствиях дефолта

24news.com.ua

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVЭкономика Украины: прогнозы
Персоны
Олег ПендзинИгорь Коломойский
Место
Украина
Теги
дефолтЭкономика Украины
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот те на!!! Так что же получается, окраинцы не увидят краха России? За что тогда скакали на майдане? За что отдали свою родину в полное подчинение Западу? За что тогда потеряли треть территорий? За что, нерабы согласились жить в полной нищете? Что же, это всё было ЗРЯ???
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Вот так дела,а как же очереди ""тоскующих по краине Крымчан и Дончан,мечтающих вернуться в процветающую нэньку"!?Оказывается ""процветания""хватает только на полгода,и то если долги не отдать,вы нас обманули рагули.,да ?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А вот Россия молодец...в условиях санкций....огромный профицит...огромный ЗВЗ...инфляция 5 процентов....зарплаты и пенсии высокие...нет войны...армия самая мощная в мире....и правитель не дурак....
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Сохар Лидия, )))животное брысь
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Сидоров Андрей,Наивный,кто в это поверит, ваша страна -это мусорная свалка и правитель мудак редкостный.
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