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Дефицит на $250 млн: "дыра" в платежном балансе Украины выросла почти в 4 раза

1.2тЧитать материал на украинском

Дефицит платежного баланса Украины в феврале 2019 года вырос до 248 млн долларов.

По сравнению с январем этот показатель увеличился в 3,6 раза, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на предварительные данные Национального банка.

При этом в НБУ отметили, что в 2018 году в феврале платежный баланс был сведен с профицитом в 253 млн долларов.

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Согласно данным регулятора, зафиксированный в январе профицит текущего счета в размере 527 млн долларов в феврале сменился дефицитом из-за расширения дефицита торговли товарами.

В результате по итогам двух месяцев 2019 года дефицит платежного баланса увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 61,2% – до 316 млн долларов.

Дефицит на $250 млн: "дыра" в платежном балансе Украины выросла почти в 4 раза

Как сообщал OBOZREVATEL, стратегия денежно-кредитной политики Национального банка Украины в 2019 году определяет цель по инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5%. Позже экономист объяснил, почему регулятор не сможет выполнить поставленные цели .

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Место
Украина
Тег
НБУ
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Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
Курсы чистильщиков унитазов станут самыми популярными)))
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Livesey David
Livesey David
Ну вот, буквально полшага осталось до вступления в Евросоюз, хехехе.
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