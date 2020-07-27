Дефицит бюджета Украины достиг рекордной отметки: каждая четвертая гривня кредитная

Дефицит бюджета Украины в 2020 году достиг рекордных за последние 5 лет 300 млрд грн. А почти каждая четвертая гривня расходов – это средства, не заработанные, а взятые в долг.

Об этом свидетельствует анализ государственной казны, говорится в публикации на "Экономической правде". Причина – в коронакризисе, из-за которой поступления в бюджет упали, а расходы наоборот – выросли.

Поэтому в апреле 2020 года парламент поддержал предложения правительства по изменениям в госбюджет:

Эти изменения заключались в снижении доходов на 120 млрд грн – до 975 млрд грн. В частности, был уменьшен план налоговых поступлений в 143 млрд грн.

В то же время расходы выросли на 82,4 млрд грн до 1266 млрд грн. Соответственно, дефицит увеличился более чем в три раза: с 96 млрд грн до 298 млрд грн.

"Это означает, что почти каждая четвертая гривня расходов государственного бюджета в 2020 году должна финансироваться путем привлечения новых долгов (с учетом местных бюджетов это соотношение будет меньше). Это также самый большой уровень общего дефицита с 2016 года", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, государственный бюджет Украины за январь-июль 2020 года выполнили всего на 92,2% (минус 47,8 млрд грн). Об этом говорится в материалах Государственной казначейской службы.

Украина в 2020 году придется брать новые кредиты, без них справиться с погашением и обслуживанием уже взятых долгов не получится.