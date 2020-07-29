Украина влезла в рекордные долги из-за карантина: когда и сколько отдадим и хватит ли денег

Украина переживает один из самых сложных годов: дефицит госбюджета вырос в три раза, а количество новых кредитов придется увеличить в три с половиной раза.

Даже урезанные планы по доходам бюджета выполнить не удается. И это все в условиях, когда расходы катастрофически растут, а экономика стремительно падает.

Удастся ли справиться со сложностями, сколько денег придется взять в кредит и коснутся ли проблемы рядовых украинцев – читайте в материале OBOZREVATEL.

Украина достигла рекордного дефицита бюджета за пять лет. И что теперь?

Бюджет 2020-го почти на четверть состоит из одолженных денег. И что самое главное, не все долги нам уже дали, но все они уже расписаны. Еще в апреле план поступлений сократили, но даже обновленные цифры выполнить не удается. К примеру, за январь-июль 2020 года бюджет выполнили всего на 92,2% (минус 47,8 млрд грн).

Почему все так плохо?

из-за коронавируса плановые доходы бюджета сократили почти на 120 млрд грн;

расходы при этом выросли, в итоге "дыра" в бюджете подскочила с 96,2 до 298,4 млрд грн (в три раза);

чтобы покрыть дефицит, придется взять больше кредитов;

если денег не хватит, выполнение бюджета могут сорвать.

Из-за карантина расходы государственных бюджетов по всему миру взлетели. Больше денег приходится тратить на социальную защиту, компенсации по безработице, поддержку пострадавших сфер экономики. А еще – на средства индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, зарплаты медикам и т.д. Вместе с тем резко обрушились и доходы. Часть предприятий закрылась, налоговые отчисления сократились, снизился спрос со стороны населения.

Всего Украина в 2020 году (по данным на июль) должна выплатить 485 млрд грн. Из них 129,4 млрд пойдет на обслуживание кредитов (комиссии, проценты) и 355,5 млрд грн на погашение. Больше всего придется отдать в сентябре (81,8 млрд грн). Помесячно нам предстоит вернуть:

в августе 48,85 млрд грн;

в сентябре 81,82 млрд грн;

в октябре 11,61 млрд грн;

в ноябре 38,34 млрд грн;

в декабре 19,03 млрд грн.

Cколько денег должна отдать Украина за долги в 2020 году Міністерство фінансів

Советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в такой ситуации ничего критического не видит. Мол, так происходит во всем мире, а правительству удастся собрать нужную сумму (кредиты дадут МВФ, ЕС, а еще можно собрать деньги на выпуске облигаций).

"Украина в этом году вместо 3,5% планового роста покажет как минимум 5% падения экономики. Понятно, что на этом фоне падают доходы. Обязательно должно было произойти увеличение дефицита государственного бюджета. В итоге часть затрат бюджета было снижено, часть затрат пришлось увеличить. Это то, что касается расходов на медицину, на борьбу с коронакризисом. Они все в итоге раздули дефицит государственного бюджета до 7,5% ВВП. Это значительная величина, и Украина, как правило, последние годы не имела такого уровня дефицита. Это высокий дефицит", – добавил советник президента в комментарии OBOZREVATEL.

Логика Устенко: долги берут под достаточно низкий процент, поэтому особых проблем не возникнет. Некоторые старые долги, которые брала прошлая власть, добавляет экономист, были с более высокими ставками. Кроме того, советник президента указывает, что в других государствах по отношению к ВВП долги выше.

Правда, в тех "других" странах и на обслуживание кредитов по отношению к ВВП денег тратят меньше. Украине же дешевые кредиты дают только под "особые условия" (МВФ, ЕС, Всемирный банк). А на "свободном" рынке вместо 2-3% приходится отдавать долги под 7-8%.

"По большому счету, я не вижу проблем, которые бы помешали правительству фондировать дефицит государственного бюджета даже на такую большую сумму. Но не стоит думать, что это нонсенс для Украины. Эта проблема существует везде", – пояснил экономист.

А вот аналитик "Альпари" Максим Пархоменко менее оптимистично оценивает перспективы. Дефицит бюджета покрывается в первую очередь внешними долгами.

"По факту, до конца года на оптимальных условиях на внешних рынках мы можем привлечь еще 4-6 млрд долларов, на внутреннем рынке можем занять до 1 млрд долларов. От МВФ и прочих партнеров реально получить еще 2 млрд долларов. Таким образом, закрыть на оптимальных для нас условиях такой дефицит будет нереально", – заявил эксперт в комментарии OBOZREVATEL.

Как огромный госдолг повлияет на украинцев

Еще до кризиса около 40% доходной части бюджета уходили на погашение и обслуживание долгов. Это деньги, которые могли бы пойти на строительство дорог, повышение зарплат, медицину, оборону. Чем больше кредитов мы берем, тем сложнее их погашать.

Проблем с пенсиями и другими социальными выплатами не будет, уверен Пархоменко, но вот другие, незащищенные статьи бюджета, такие как крупные инфраструктурные проекты, могут урезать. Подобная ситуация уже возникала в прошлом году, когда Минфин под конец года отменил финансирование большинства расходов и часть областей осталась без средств на инфраструктурные проекты.

"За счет, децентрализации общины (громады) получили возможность финансировать проекты на собственное усмотрение, из-за чего более богатые из них смогут частично финансировать и обслуживать дороги, строительство школ и больниц. Менее богатые, скорее всего, не получат поддержку от государства", – отмечает аналитик.