Дедлайнов нет: Гончарук сделал заявление по МВФ

Между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) не существует дедлайнов по достижению договоренности о новой программе.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал премьер-министр Алексей Гончарук. Украина стремится завершить переговоры с МВФ как можно быстрее. Премьер ожидает, что договоренности на техническом уровне между сторонами будут достигнуты в ближайшее время. При этом никаких дедлайнов в данном вопросе перед Украиной не стоит.
"Дедлайнов, конечно, никаких нет. У Украины был очень разный опыт получения программ МВФ. Главное - мы находимся с ними в постоянном диалоге и работе", - сообщил премьер-министр.
Гончарук отметил, что после заключения трехлетней программы МВФ ресурсы станут автоматически дешевле для Украины.
"Для многих людей в мире это маркер, что Украина - солидный партнер, который будет принимать риски на себя", - рассказал он.
Как писал OBOZREVATEL:
В начале сентября Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, начатой в 2014 году. Финальные платежи составили в целом $156 млн в долларовом эквиваленте.
26 сентября СМИ обнародовали информацию, что Украина не смогла договориться о новой программе кредитования МВФ во время визита миссии Фонда в Киев.
Миссия Международного валютного фонда назвала условия для дальнейшего сотрудничества с Украиной. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией и уменьшении роли олигархов в экономике.
Попытки бизнесмена Игоря Коломойского вернуть контроль над национализированным ПриватБанком могут существенно затормозить переговоры с Международным валютным фондом по новому траншу. Об этом заявила заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.
Несмотря на попытки бизнесмена Игоря Коломойского вернуть контроль над национализированным ПриватБанком, диалог Украины с МВФ будет продолжаться. Однако эта ситуация является важным индикатором для Фонда, заявила Рожкова.
Украина может завершить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году, сообщала Маркарова в конце ноября.
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