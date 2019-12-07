Дедлайнов нет: Гончарук сделал заявление по МВФ

Между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) не существует дедлайнов по достижению договоренности о новой программе.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал премьер-министр Алексей Гончарук. Украина стремится завершить переговоры с МВФ как можно быстрее. Премьер ожидает, что договоренности на техническом уровне между сторонами будут достигнуты в ближайшее время. При этом никаких дедлайнов в данном вопросе перед Украиной не стоит.

"Дедлайнов, конечно, никаких нет. У Украины был очень разный опыт получения программ МВФ. Главное - мы находимся с ними в постоянном диалоге и работе", - сообщил премьер-министр.

Гончарук отметил, что после заключения трехлетней программы МВФ ресурсы станут автоматически дешевле для Украины.

"Для многих людей в мире это маркер, что Украина - солидный партнер, который будет принимать риски на себя", - рассказал он.

Как писал OBOZREVATEL:

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